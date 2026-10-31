Bournemouth vs. Leeds: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 9 de la Premier League

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 10:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. Bournemouth llega golpeando la puerta de la mitad de tabla alta después de un golpe de autoridad en Old Trafford, y ahora quiere confirmar que no fue un golpe de suerte. Leeds, en cambio, se mete en esta fecha con la idea de no perder pisada arriba.
Son equipos que están a pocos puntos de distancia y una victoria puede acomodar bastante el panorama de cualquiera de los dos en este arranque de temporada.
La actualidad de ambos equipos
El local viene de una goleada 3-0 nada menos que ante Manchester United de visitante, un resultado que contrasta con el 1-5 que había sufrido frente a Chelsea apenas dos fechas atrás. Esa irregularidad es justamente lo que Bournemouth necesita borrar: cuando está fino, compite con cualquiera, pero todavía le falta sostener el nivel partido a partido.
Leeds llega siendo uno de los equipos más sólidos del arranque, séptimo con 11 puntos en ocho fechos, aunque sin ganar en sus últimas dos presentaciones. Empató sin goles ante Sunderland y también igualó con Manchester United, resultados que no lo bajan de la zona alta pero que le cortaron una racha positiva que venía construyendo.
El historial entre Bournemouth y Leeds
El historial reciente favorece claramente a Leeds, que ganó 6 de los 10 enfrentamientos directos, contra apenas 2 victorias de Bournemouth y 2 empates. En goles también manda el equipo visitante, con 21 contra 18.
Los últimos dos cruces terminaron igualados 2-2, así que la paridad se instaló en los encuentros más recientes después de varios partidos con goleadas de por medio, como el 4-3 y el 4-1 que aparecen en la serie histórica.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/04/2026
|Bournemouth vs. Leeds
|2-2
|Premier League
|27/09/2025
|Leeds vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|30/04/2023
|Bournemouth vs. Leeds
|4-1
|Premier League
|05/11/2022
|Leeds vs. Bournemouth
|4-3
|Premier League
|20/01/2015
|Leeds vs. Bournemouth
|1-0
|Championship
|16/09/2014
|Bournemouth vs. Leeds
|1-3
|Championship
|25/03/2014
|Bournemouth vs. Leeds
|4-1
|Championship
|01/10/2013
|Leeds vs. Bournemouth
|2-1
|Championship
|08/03/2008
|Leeds vs. Bournemouth
|2-0
|League One
|06/11/2007
|Bournemouth vs. Leeds
|1-3
|League One
Horario del partido
- Perú: 10:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 07:30 hs
- Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 10:00 hs
- Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 12:30 hs
- Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 15:00 hs
En síntesis
- Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Bournemouth suma 9 puntos en el torneo.
- Leeds suma 11 puntos en el torneo.