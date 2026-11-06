Leeds vs. Tottenham: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 10 de la Premier League

Leeds y Tottenham se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el Estadio Elland Road, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Leeds recibe a Tottenham este sábado 7 de noviembre desde las 07:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Estadio Elland Road. El Tottenham llega en racha y quiere meterse de lleno en la pelea de arriba, mientras el Leeds necesita cortar una seguidilla que lo tiene incómodo en la mitad de la tabla.

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Son apenas cuatro puntos los que separan a ambos en la tabla, así que un triunfo visitante podría meter al Tottenham entre los puestos de clasificación europea, mientras que al Leeds le sirve para no perderle pisada a la zona media.

La actualidad de ambos equipos

El Leeds viene de tres partidos sin ganar: cayó de visitante ante Bournemouth y antes había empatado sin goles con el Sunderland y 1-1 de local frente al Manchester United. Con 11 puntos en nueve fechas, está 12° y necesita volver a sumar de local para no seguir perdiendo terreno.

El Tottenham llega de la mejor manera, con tres victorias al hilo: le ganó 2-0 al Crystal Palace de local, 2-0 de visitante al Chelsea y 3-1 al Coventry. Está 9° con 12 unidades y esa racha lo mete en carrera para pelear puestos más arriba en las próximas fechas.

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El historial entre Leeds y Tottenham

El historial entre ambos tiene 91 antecedentes y favorece levemente al Tottenham, con 35 victorias contra 30 del Leeds y 26 empates. En lo que respecta a goles, el equipo londinense también saca ventaja, con 137 convertidos contra 125 del Leeds.

En los enfrentamientos más recientes el Tottenham se mostró superior: ganó el último cruce en Leeds por 1-2 y también se impuso 4-1 en 2023. El empate 1-1 del año pasado fue el resultado más parejo entre ambos en el último tiempo.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/05/2026 Tottenham vs. Leeds 1-1 Premier League 04/10/2025 Leeds vs. Tottenham 1-2 Premier League 28/05/2023 Leeds vs. Tottenham 1-4 Premier League 12/11/2022 Tottenham vs. Leeds 4-3 Premier League 26/02/2022 Leeds vs. Tottenham 0-4 Premier League 21/11/2021 Tottenham vs. Leeds 2-1 Premier League 08/05/2021 Leeds vs. Tottenham 3-1 Premier League 02/01/2021 Tottenham vs. Leeds 3-0 Premier League 27/01/2013 Leeds vs. Tottenham 2-1 FA Cup 03/02/2010 Leeds vs. Tottenham 1-3 FA Cup

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Horario del partido

Perú: 07:30 hs

Por dónde ver el partido

Perú: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium México: FOX One

FOX One Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC Centroamérica: FOX+

FOX+ España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs

Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 10:00 hs

Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 12:30 hs

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 09:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 11:30 hs

En síntesis