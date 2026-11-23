Brentford recibe a Everton este lunes 23 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Brentford viene de caer 0-2 ante Brighton y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Everton viene de ganarle 3-1 a Coventry y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Brentford y Everton
Brentford (4-4-2): Caoimhín Kelleher, Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Sepp Van den Berg, Keane Lewis-Potter, Jaidon Anthony, Mamadou Sangaré, Vitaly Janelt, Mathias Jensen, Callum Wilson, Kevin Schade. DT: Keith Andrews.
Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner, Merlin Röhl, Thierno Barry, Tyrique George. DT: David Moyes.
Bajas y ausentes de Brentford y Everton
Brentford:
- Fábio Carvalho (golpe)
- Rico Henry (lesión muscular; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Joshua Da Silva (lesión isquiotibial; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Antoni Milambo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Kaye Furo (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Igor Thiago (expulsión; vuelve en 3 fechas)
Everton:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
La previa de Brentford y Everton: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 23 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Perú)
- Estadio: Brentford Community Stadium
- Historial: 22 cruces — Brentford ganó 9, Everton ganó 7 y empataron 7
- Último antecedente: 11/04/2026: Brentford 2-2 Everton
- Próximo partido de Brentford: vs. Manchester United, sábado 28 de noviembre
- Próximo partido de Everton: vs. Liverpool, domingo 29 de noviembre