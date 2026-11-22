Liverpool y Manchester United se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Estadio Anfield por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Liverpool recibe a Manchester United este domingo 22 de noviembre desde las 11:30 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool viene de ganarle 3-1 a Crystal Palace y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Manchester United viene de empatar 4-4 con Aston Villa y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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