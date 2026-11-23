Brentford y Everton se enfrentan este lunes 23 de noviembre, en el Brentford Community Stadium, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Brentford recibe a Everton este lunes 23 de noviembre desde las 15:00 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Brentford Community Stadium. Ninguno de los dos llegó con el envión que buscaba en la última fecha, aunque las posiciones en la tabla dicen que la pelea pasa por otro lado: ambos están a un puñado de puntos de meterse en la mitad de arriba.

Publicidad

No hay nada urgente en juego, pero sí la chance de acomodarse en la tabla antes de que la Premier League entre en su tramo más apretado del calendario.

La actualidad de ambos equipos

El Brentford llega golpeado tras caer 0-2 como visitante ante Brighton, un resultado que cortó la buena imagen que venía dejando. Antes de esa derrota había ganado con claridad ante Nottingham Forest y empatado en su visita a Hull, así que el equipo local todavía tiene con qué respaldar su décimo puesto en la tabla.

El Everton, en cambio, llega en levantada. Viene de dos triunfos seguidos, el último un contundente 3-1 ante Coventry y antes de eso un 1-0 como visitante en la siempre complicada cancha de Newcastle. La derrota ante Arsenal quedó atrás y el séptimo lugar que ocupa refleja ese repunte.

Publicidad

El historial entre Brentford y Everton

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de 22 enfrentamientos, el Brentford ganó 9, el Everton 7 y hubo 7 empates, con una diferencia de gol mínima a favor del local. En los cruces más recientes no hubo un dominador claro: el último antecedente terminó 2-2, y antes de eso Brentford había ganado 4-2 como visitante en Goodison Park. La tendencia marca partidos con goles de los dos lados más que resultados cerrados a cero.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 11/04/2026 Brentford vs. Everton 2-2 Premier League 04/01/2026 Everton vs. Brentford 2-4 Premier League 26/02/2025 Brentford vs. Everton 1-1 Premier League 23/11/2024 Everton vs. Brentford 0-0 Premier League 27/04/2024 Everton vs. Brentford 1-0 Premier League 23/09/2023 Brentford vs. Everton 1-3 Premier League 11/03/2023 Everton vs. Brentford 1-0 Premier League 27/08/2022 Brentford vs. Everton 1-1 Premier League 15/05/2022 Everton vs. Brentford 2-3 Premier League 05/02/2022 Everton vs. Brentford 4-1 FA Cup

Horario del partido

Perú: 15:00 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

En síntesis

Brentford y Everton se enfrentan este lunes 23 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League.

se enfrentan este lunes 23 de noviembre por la jornada 11 de la Premier League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN 5 .

y . Brentford suma 14 puntos en el torneo.

suma 14 puntos en el torneo. Everton suma 16 puntos en el torneo.