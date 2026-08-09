Dónde ver EN VIVO el amistoso Liverpool FC vs. AS Mónaco: hora, canales de TV y streaming online

El Liverpool afronta uno de sus últimos amistosos de preparación antes del arranque de la temporada 2026-2027. Se enfrenta al AS Mónaco en un duelo internacional.

El Liverpool FC recibe en Anfield Road este domingo 9 de agosto de 2026 al AS Mónaco en un partido amistoso de preparación. El encuentro está programado para las 8:30 a. m. de Perú y forma parte del tramo final de la pretemporada para ambos clubes.

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Liverpool viene de perder 4-2 ante el Leeds United el pasado 2 de agosto, también dentro de la preparación previa al inicio de la nueva campaña. El equipo de Andoni Iraola busca la mejor forma física para sus dirigidos.

El AS Mónaco, por su parte, también sigue en etapa de pretemporada. Su encuentro más reciente fue el triunfo 1-0 ante Getafe el jueves 6 de agosto, en otro amistoso de preparación.

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¿Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Monaco?

El partido amistoso entre Liverpool y Mónaco, que se disputa en Anfield, tiene transmisión vía streaming online. Se puede ver en vivo por el canal de YouTube de Claro Sports para toda Latinoamérica.

¿A qué hora se juega Liverpool vs. Monaco?

Liverpool FC vs. AS Mónaco, duelo amistoso que se juega este domingo 9 de agosto, tiene los siguientes horarios de inicio para cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 a. m.

8:30 a. m. Chile: 9:30 a. m.

9:30 a. m. Argentina y Uruguay: 10:30 a. m.

10:30 a. m. México: 7:30 a. m.

7:30 a. m. Estados Unidos: 6:30 a. m. PT / 9:30 a. m. ET

6:30 a. m. PT / 9:30 a. m. ET España y Francia: 3:30 p. m.

3:30 p. m. Inglaterra: 2:30 p. m.

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