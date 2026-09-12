Manchester United vs. Manchester City: a qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online

Manchester United y Manchester City se enfrentan el domingo 13 de septiembre. A continuación, descubre cómo seguir este gran clásico desde cualquier locación.

El Manchester United recibe al Manchester City este domingo 13 de septiembre por la fecha 4 de la Premier League 2026/27. Revisa la hora en Perú, las opciones de TV y streaming online, además de los detalles principales del derbi.

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El Manchester United recibirá al Manchester City en Old Trafford en Mánchester. El encuentro, correspondiente a la edición 199 del derbi de Mánchester, comenzará a las 10:30 a. m. de Perú.

El Manchester City llega a este clásico en el segundo lugar de la tabla con 9 puntos en tres partidos, luego de firmar tres victorias en sus primeras presentaciones ligueras. Además, el conjunto ciudadano viene de jugar ante el FC Porto por la UEFA Champions League el martes 8 de septiembre.

El Manchester United, por su parte, afronta el derbi como local desde el puesto 14 con 4 puntos en tres encuentros. Su arranque en la liga dejó una derrota por 2-0 ante el Hull City, una victoria por 5-2 frente al Ipswich Town y un empate 2-2 con el Everton. Además, recibió al menos dos goles en cada uno de esos partidos. Antes de este cruce, también tuvo actividad internacional ante el Sabah FK por la UEFA Champions League el jueves 10 de septiembre.

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¿Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Manchester City?

El partido entre el Manchester United y el Manchester City, que se juega en Old Trafford, cuenta con las siguientes opciones confirmadas de transmisión por TV y streaming online para Perú, México, Estados Unidos y España:

Perú | Disney+ Premium y ESPN

México | HBO Max

Estados Unidos | fuboTV, NBCSN, Peacock, SiriusXM FC, Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo

España | DAZN1 España, DAZN España, Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+

¿A qué hora se juega Manchester United vs. Manchester City?

El Manchester United vs. Manchester City, derbi de la Premier League 2026/27 que se juega este domingo 13 de septiembre, tiene los siguientes horarios:

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10:30 a.m. | México y Perú

11:30 a.m. | Estados Unidos (hora del Este)

5:30 p.m. | España

DATOS CLAVES