Sunderland vs. Arsenal: a qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online

Sunderland recibe a Arsenal hoy sábado 12 de septiembre por la fecha 4 de la Premier League 2026/27 en el Stadium of Light. El encuentro está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana) con transmisión confirmada para Perú, Brasil, Estados Unidos, México y España.
Arsenal llega a esta fecha en el segundo puesto con 9 puntos en 3 partidos, mientras que Sunderland se ubica en el duodécimo lugar con 4 unidades tras la misma cantidad de encuentros. Los ‘Gatos Negros’ reciben a uno de los equipos que arrancaron en la parte alta de la tabla y que sueña con el bicampeonato.
El antecedente más reciente entre ambos fue el triunfo por 3-0 de Arsenal sobre Sunderland el 7 de febrero de 2026. Antes, habían igualado 2-2 en el Stadium of Light el pasado 8 de noviembre del año2025, un antecedente reciente para este nuevo cruce que desde la previa empezó a vivirse.
Mikel Arteta recordó ese empate y señaló: “La temporada pasada dejamos escapar puntos allí, especialmente en los últimos minutos. Aprendimos mucho de ese partido“. Sunderland, además, llega con un perfil incómodo para cualquiera: hasta el momento solo ha concedido cinco remates al arco, el registro más bajo de la Premier League 2026/27.
¿Dónde ver EN VIVO Sunderland vs. Arsenal?
El partido entre Sunderland y Arsenal, que se juega en el Stadium of Light, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión disponibles según cada mercado:
- Perú | Disney+ Premium
- Brasil | Disney+ Premium Brasil
- Estados Unidos | fuboTV, Peacock, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y USA Network
- México| FOX One
- España | DAZN1 España, DAZN España y Movistar+
¿A qué hora se juega Sunderland vs. Arsenal?
Estos son los horarios de Sunderland vs. Arsenal por país:
- 1:00 p.m. | México
- 2:00 p.m. | Perú
- 3:00 p.m. | Estados Unidos (hora del Este)
- 4:00 p.m. | Brasil
- 9:00 p.m. | España
DATOS CLAVES
- 12 de septiembre a las 2:00 p.m. se enfrentarán Sunderland y Arsenal.
- Arsenal llega al partido en el segundo puesto con 9 puntos.
- Disney+ Premium transmitirá el encuentro en vivo para todo el Perú.