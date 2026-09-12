Sunderland vs. Arsenal: a qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online

Sunderland y Arsenal se enfrentan por la fecha 4 de la Premier League 2026/27. Descubre cómo seguir este prometedor encuentro desde cualquier locación.

Sunderland recibe a Arsenal hoy sábado 12 de septiembre por la fecha 4 de la Premier League 2026/27 en el Stadium of Light. El encuentro está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana) con transmisión confirmada para Perú, Brasil, Estados Unidos, México y España.

Publicidad

Arsenal llega a esta fecha en el segundo puesto con 9 puntos en 3 partidos, mientras que Sunderland se ubica en el duodécimo lugar con 4 unidades tras la misma cantidad de encuentros. Los ‘Gatos Negros’ reciben a uno de los equipos que arrancaron en la parte alta de la tabla y que sueña con el bicampeonato.

El antecedente más reciente entre ambos fue el triunfo por 3-0 de Arsenal sobre Sunderland el 7 de febrero de 2026. Antes, habían igualado 2-2 en el Stadium of Light el pasado 8 de noviembre del año2025, un antecedente reciente para este nuevo cruce que desde la previa empezó a vivirse.

Mikel Arteta recordó ese empate y señaló: “La temporada pasada dejamos escapar puntos allí, especialmente en los últimos minutos. Aprendimos mucho de ese partido“. Sunderland, además, llega con un perfil incómodo para cualquiera: hasta el momento solo ha concedido cinco remates al arco, el registro más bajo de la Premier League 2026/27.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Sunderland vs. Arsenal?

El partido entre Sunderland y Arsenal, que se juega en el Stadium of Light, cuenta con las siguientes señales y plataformas de transmisión disponibles según cada mercado:

Perú | Disney+ Premium

Brasil | Disney+ Premium Brasil

Estados Unidos | fuboTV, Peacock, SiriusXM FC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y USA Network

México| FOX One

España | DAZN1 España, DAZN España y Movistar+

¿A qué hora se juega Sunderland vs. Arsenal?

Estos son los horarios de Sunderland vs. Arsenal por país:

1:00 p.m. | México

2:00 p.m. | Perú

3:00 p.m. | Estados Unidos (hora del Este)

4:00 p.m. | Brasil

9:00 p.m. | España

Publicidad

DATOS CLAVES