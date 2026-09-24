Ante la lesión de André Carrillo: Mano Menezes se debate entre tres opciones para reemplazarlo con Estados Unidos

La Selección Peruana buscará reemplazar a André Carrillo con la mejor opción. Tres jugadores, pelean por el puesto de "La Culebra" lesionada.

La Selección Peruana afronta un desafío táctico determinante de cara a su próximo compromiso frente al combinado de Estados Unidos. La baja por lesión de André Carrillo deja un espacio vacante en el esquema ofensivo nacional, obligando al comando técnico a reestructurar su planteamiento.

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Según el seguimiento realizado en territorio estadounidense por el medio Doble Punta, el entrenador Mano Menezes ya tiene prácticamente definida la alineación para este importante encuentro. El esquema titular se perfila para mantener una estructura sólida en todas sus líneas defensivas y de creación.

André Carrillo es baja para el Perú de Mano Menezes. (Foto: X).

La alineación que prepara Mano Menezes

La base del equipo de arranque estaría conformada por Pedro Gallese bajo los tres palos. La línea defensiva contaría con Oliver Sonne, Renzo Garcés, Miguel Araujo y Marcos López para sostener el bloque posterior.

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El mediocampo nacional estaría resguardado por la presencia de Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún y Jairo Vélez. En el frente de ataque, los encargados de generar peligro constante serían Piero Magallanes y Gianluca Lapadula.

Sin embargo, el único casillero por definir en el once inicial corresponde al reemplazante directo de la ‘Culebra’. Tres futbolistas con perfiles muy marcados luchan intensamente por vestir la camiseta número 11 y ganarse un lugar desde el silbato inicial.

Los tres candidatos para completar el ataque

La primera opción es Álex Valera, un perfil mucho más enfocado como centrodelantero. Su inclusión permitiría repetir la fórmula que emplea en Universitario para jugar como acompañante directo de Gianluca Lapadula en la ofensiva.

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Por su parte, Jhonny Vidales aparece como una alternativa caracterizada por su velocidad. Su polifuncionalidad le permite desempeñarse sin problemas como extremo o mediapunta, manteniendo el desborde por las bandas.

En tanto, la opción de Jairo Concha le otorgaría un matiz completamente diferente al equipo. Como volante mixto con llegada y capacidad para asociarse, su presencia priorizaría el control de la pelota y la elaboración de juego junto a los mediocampistas.

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