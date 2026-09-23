Gianluca Lapadula y Jairo Concha detallan el pedido de Mano Menezes: “Idea de juego definida”

La Selección Peruana ultima detalles para volver a la acción deportiva. En el marco de una nueva fecha FIFA, el equipo de todos tendrá como primer rival a Estados Unidos en Orlando y muchos se preguntan cuál será la estrategia del entrenador. Bueno, si bien por ahora no dio detalles el mismo protagonista, dos jugadores explicaron cuál es la idea durante los entrenamientos.
Sabiendo que Mano Menezes es un director técnico que trata de estar muy cercano con los jugadores, en esta oportunidad fueron Gianluca Lapadula y Jairo Concha quienes explicaron cómo viene siendo el ambiente en la interna. Además, no dudaron en mencionar que el objetivo está puesto en definir una idea de juego en los amistosos internacionales que se jugarán en estos próximos días.
“Me siento muy orgulloso de estar aquí. Serán cuatro partidos importantes para ver cómo estamos y lo estamos haciendo bien, con todo lo que nos pide el profe y con mucha actitud. Estoy muy contento. Al hincha que sigan alentándonos como siempre. Siempre hay que decirle gracias a todo el Perú”; comentó Gianluca Lapadula en un estado mucho más emocional.
Jairo Concha fue mucho más enfático en el pedido del DT. “Sí, más que todo lo que hemos conversado, que nos ha hecho saber ayer en una charla, que quiere que sigamos moldeando la idea de juego. Creo que es clave tener una idea de juego definida y saber a qué jugamos. Creo que lo estamos entrenando día a día y eso espera que lo plasmemos en estos cuatro partidos que vienen, que son importantes para agarrar experiencia y también para afrontar lo que viene”.
🎙️Jairo Concha desde Orlando 🇺🇸: "El profe quiere que sigamos moldeando la idea de juego"— L1MAX (@L1MAX_) September 23, 2026
"Aún no analizamos a Estados Unidos, creo que mañana ya comenzaremos con eso".#HablemosDeMAX
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Fechas, rivales y ciudades de los próximos amistosos de la Selección Peruana
Primera baja confirmada de Mano Menezes: para el amistoso entre la Selección Peruana vs. Estados Unidos
|Fecha
|Rival
|Sede / Ciudad
|Sábado 26 de Septiembre
|Estados Unidos
|Orlando, Estados Unidos
|Martes 29 de Septiembre
|México
|New Jersey, Estados Unidos
|Sábado 3 de Octubre
|Canadá
|Montreal, Canadá
|Martes 6 de Octubre
|Colombia
|Miami, Estados Unidos
Fuente: Liga 1 Te Apuesto.
La lista completa de convocados de la Selección Peruana
Arqueros
- Diego Romero (Universitario)
- Matías Córdova (Comerciantes Unidos)
- Pedro Gallese (Deportivo Cali)
Defensas
- César Inga (Universitario)
- Erick Noriega (Grêmio – Brasil)
- Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05 – Alemania)
- Marco Huamán (Alianza Lima)
- Marcos López (Copenhague – Dinamarca)
- Matías Zegarra (FBC Melgar)
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Oliver Sonne (Burnley – Inglaterra)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
Centrocampistas
- André Carrillo (Corinthians – Brasil)
- Jairo Concha (Universitario)
- Jairo Vélez (Alianza Lima)
- Jesús Pretell (LDU – Ecuador)
- Oslimg Mora (Sport Boys)
- Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)
- Wilder Cartagena (Orlando City – Estados Unidos)
- Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)
Delanteros
- Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva – Israel)
- Álex Valera (Universitario)
- Bassco Soyer (Gil Vicente – Portugal)
- Gianluca Lapadula (Universitario)
- Jhonny Vidales (FBC Melgar)
- Piero Magallanes (Sport Huancayo)
Fuente: Liga 1 Te Apuesto.
DATOS CLAVES
- 26 de septiembre la Selección Peruana enfrentará a Estados Unidos en Orlando.
- Gianluca Lapadula y Jairo Concha explicaron la estrategia del entrenador Mano Menezes.
- Cuatro partidos amistosos disputará Perú ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.