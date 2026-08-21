Jean Ferrari reveló por qué Universitario no pudo contratar a Yoshimar Yotún: “Es bien de Cristal”

El ex administrador de Universitario reveló que tuvo conversaciones con el referente de Sporting Cristal. Al final, no hubo oferta.

Jean Ferrari reveló algunos detalles sobre su paso como administrador de Universitario, sobre todo, sobre negociaciones que tuvo con algunos futbolistas. En una entrevista con el programa Hablemos de MAX (L1MAX), el ahora Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) habló de los pases frustrados de algunos futbolistas como Gianluca Lapadula, André Carrillo y Yoshimar Yotún.

Publicidad

Según reveló Ferrari en charla con los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez, negoció por los tres jugadores antes mencionados para ser jugadores de Universitario. Sin embargo, no pudo acordar sus llegadas por diferentes motivos y los explicó caso por caso.

¿Por qué Lapadula y Carrillo no llegaron a Universitario?

Gianluca Lapadula ya es jugador de Universitario, tras acordarse su llegada a mitad de este 2026. En su momento, hace un par de años, Jean Ferrari, como administrador del cuadro ‘crema’, intentó su fichaje. Sin embargo, sus pretensiones económicas eran demasiado altas y no se concretó su arribo.

Jean Ferrari EN VIVO en #HDM: “En 2023 yo quise a Lapadula. Manuel tuvo comunicación con él, pero los números eran imposibles. No había forma de pagar"



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/qEw46OsJZs#HablemosDeMAX



📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/yIEKih1qwK — L1MAX (@L1MAX_) August 20, 2026

Publicidad

Lo de André Carrillo estuvo muy cerca de ser una realidad para el año del Centenario de ‘La U’. Fue en 2024 cuando Ferrari negoció directamente con ‘La Culebra’. Su fichaje era prácticamente un hecho, pero Fabián Bustos, entrenador del equipo en aquel entonces, no quería al jugador. Llegó Corinthians y lo fichó con un contrato impagable para el cuadro peruano.

Jean Ferrari EN VIVO en #HDM: “Con André Carrillo tuve comunicación directa en 2024. Me dijo que SÍ, pero cuando hablé con Fabián (Bustos)…"



Ingresa al programa 👉🏽 https://t.co/qEw46OsJZs#HablemosDeMAX



📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/ktfaJnghzC — L1MAX (@L1MAX_) August 20, 2026

Jean Ferrari habló con Yoshimar Yotún, pero no le hizo oferta para llegar a Universitario

Finalmente, para ese año del Centenario, Jean Ferrari buscó a Yoshimar Yotún para reforzar el mediocampo. La necesidad de tener un refuerzo de calidad para el 2024 era imperiosa para el directivo, quien habló directamente con el referente de Sporting Cristal, aunque finalmente, no hubo oferta.

Publicidad

“A mí encanta el juego de Yotún. El Centenario era el momento cumbre de la institución y yo no podía quedar en la historia como el que no pudo, entonces tenía que hacer todo para poder hacer que mi club y los hinchas estén contentos, satisfechos con la gestión. Yo sabía que tenía que reforzar ese medio (por la salida de Piero Quispe a México). Y dije el que calza es Yoshi“, pensó.

“Yoshi fue muy serio. ‘Este es un tema profesional y estoy dispuesto a escuchar la oferta’, me dijo. Pude conversar, pero yo vi que él no estaba viéndolo con buenos ojos porque él es bien de Cristal. Tuvo unos percances que a él un poco lo movieron. No llegué a presentarle la oferta, la intención sí estuvo, pero la oferta no la hice porque vi que no iba a aceptarla“, tiró.

Publicidad

DATOS CLAVE