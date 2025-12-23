Christian Cueva se rindió ante jugador que la rompió en el Perú vs. Bolivia: “Es un gran profesional”

El pasado fin de semana se disputó un encuentro amistoso entre la Selección Peruana y Bolivia. Juego que terminó 2-0 a favor del conjunto patrio. En este encuentro hubo un futbolista que llamó mucho la atención de Christian Cueva. El cual no dudó en elogiar pues lo considera un gran profesional y le ve un tremendo futuro.

Publicidad

Publicidad

Este jugador no sería otro que Alfonso Barco, con quien compartió equipo en Emelec. Con lo cual, terminó de conocerlo mejor y esto le permitió tener una referencia más sobre él. Mencionando que es un jugador con un gran futuro, incluso le dio algunos consejos para que pueda terminar de romperla. Esto lo dijo en una entrevista con Gonzalo Núñez en el programa Exitosa Deportes.

Alfonso Barco entrenando (Foto: Emelec).

“Lo digo abiertamente, no porque estamos conversando aquí, se lo he dicho a él personalmente y es un gran profesional, mucho talento y yo ya le he dicho donde tiene que jugar y donde se tiene que parar. Atrás es lo suyo, es un tipo que tiene muchas cualidades en el juego aéreo, con el pie, balones largos”, comenzó explicando.

Publicidad

Publicidad

Luego agregó sobre sus habilidades con el balón: “‘Fonchi’ tiene una pegada espectacular, se le vio en la definiciones de Copa Ecuador en los penales. Yo fallé y él lo hizo. Son cosas que uno va viendo, ‘Fonchi’ tiene 22 o 23 años”, sentenció.

Alfonso Barco con la Selección Peruana

El volante de 24 años de edad tuvo su primera experiencia con la Selección Peruana junto a Gerardo Ameli. El técnico argentino lo convocó para este encuentro amistoso frente a Bolivia, colocándolo como defensor central. Posición en la que no ha venido jugando, pero que terminó haciendo un papel bastante bueno.

ver también ¿Fabián Bustos llega a la Selección Peruana? En Chile dieron a conocer su próximo destino

Recordemos que el jugador nacido en Lima en el cuadro ecuatoriano ha venido jugando como volante de primera línea. Pero en este choque, los 90 minutos estuvo en la parte de atrás e hizo un buen trabajo. El partido acabó 2-0 a favor de Perú.

Publicidad

Publicidad

Resumen del partido:

Este es el primer juego que juega ‘Fonchi’ con la camiseta nacional. Pero ya ha sido considerado anteriormente en listas preliminares. Por lo que se espera que más adelante pueda terminar teniendo más oportunidades en el cuadro nacional.

¿Dónde jugará Alfonso Barco?

Esto es algo que todavía no se sabe, debido a la situación de Emelec se conoció que ya no jugará en este club. Por lo está analizando propuestas para continuar su carrera. No han sonado nombres de clubes, pero se espera que pueda mantenerse en el exterior.

Publicidad

Publicidad

Su vuelta a Universitario de Deportes está descartada por el mismo jugador. Al estar su padre Álvaro Barco dentro del club, prefiere buscar otro rumbo para no tener problemas. Por lo que en este momento no se pondrá la ‘crema’ nuevamente.

“Fueron seis meses complicados. Ya me desvinculé de club (Emelec). Por ahora, estoy evaluando algunas cosas, pero me gustaría seguir creciendo en el extranjero. Al estar mi papá (Álvaro Barco) dentro del club, creo que no es un tema muy ético para él y, sobre todo, para mí. Fue muy diferente el tema de la San Martín. Es más favorable poder seguir creciendo en el extranjero“, explicó en sus redes sociales.

Datos Claves

Alfonso Barco debutó con la selección mayor en la victoria 2-0 ante Bolivia bajo el mando de Ameli.

debutó con la selección mayor en la victoria ante Bolivia bajo el mando de Ameli. El defensor de 24 años confirmó su desvinculación oficial del club ecuatoriano Emelec tras seis meses.

confirmó su desvinculación oficial del club ecuatoriano tras seis meses. El jugador descartó volver a Universitario de Deportes porque su padre, Álvaro Barco, trabaja en dicha institución.

Publicidad