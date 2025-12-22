¿Fabián Bustos llega a la Selección Peruana? En Chile dieron a conocer su próximo destino

Fabián Bustos es uno de los entrenadores que ha estado en boca de varios como posible DT que dirija a la Selección Peruana. Muchos lo ven como opción debido a que Jean Ferrari es el encargado de buscar a un nuevo seleccionador. Pero desde Chile por el momento descartan que pueda llegar al cuadro patrio, más bien lo ven en el país sureño.

Publicidad

Publicidad

Resulta que en Chile están viendo al nuevo entrenador de la U. de Chile. Si bien Renato Paiva y Francisco Meneghini son los principales candidatos, pero Bustos también ha sido considerado. Incluso se conoció que lo llegaron a llamar para consultar por sus servicios.

“Así que ahí está, a no ser de que tengan algunas reuniones con algunos tapados, que yo entiendo que sí efectivamente a Fabián Bustos se le llamó y se le preguntó, no se profundizó más pero sí hubo pregunta“, explicó Marcelo Díaz.

De esta forma, es posible que el argentino pueda probar suerte en el país sureño. Recordemos que hace poco estuvo en Universitario de Deportes, con el cual logró salir campeón y decidió salir del conjunto ‘crema’ por una oferta de Olimpia. Pero no terminó nada bien esa historia, más bien fue echado por malos resultados.

Publicidad

Publicidad

Fabián Bustos, exDT de Universitario (Foto: Getty).

¿Quién será el nuevo DT de la Selección Peruana?

Por el momento hay cero novedades sobre la elección de un nuevo entrenador. En este caso, el mismo Jean Ferrari aseguró que se van a seguir tomando su tiempo para elegir al mejor. Por lo tanto, es poco probable que en el corto plazo se pueda conocer novedades, seguramente en el transcurso del 2026 se pueda ir viendo mejor el panorama.

ver también Presidente de SAFAP rompió su silenció y habló sobre ausencia de Paolo Guerrero ante Bolivia

“No será un técnico europeo, eso es imposible. Vamos a tomar las cosas con calma, ya que el objetivo es llegar al Mundial 2030“, fue lo que contestó a la prensa en el último encuentro de Perú frente a Bolivia en Chincha.

Publicidad

Publicidad

Datos Claves