Perú y España se enfrentan hoy, lunes 8 de junio, en el Estadio Cuauhtémoc en un atractivo amistoso internacional. El encuentro está programado para las 21:00 horas de nuestro país y será transmitido por Movistar Deportes, América TV y ATV. Además, podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto del partido en nuestra cobertura online.
¡Alineaciones confirmadas! Perú vs. España EN VIVO Y GRATIS por amistoso internacional Vía Movistar Deportes, América TV y ATV: minuto a minuto
Sigue el Perú vs. España por la fecha FIFA y revisa el minuto a minuto, las alineaciones y toda la información del partido en Puebla.
¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE PERÚ!
Pedro Gallese, Oliver Sonne, Renzo Garcés, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Johnny Vidales y Adrián Ugarriza.
¡TRANSMISIÓN EN VIVO POR DISNEY+!
El duelo entre peruanos y españoles será transmitido a través de la plataforma de streaming Disney+.
ESPN pasará en vivo el España vs Perú (9 pm). Con narración de Mariano Closs y comentarios de Diego La Torre.— Ricardo Figueroa (CUENTA NUEVA) (@Ricky_Figueroa6) June 9, 2026
Sin embargo, la señal se bloqueará para Perú porque la exclusiva del partido en nuestro país la tiene Movistar Deportes, América TV y ATV. pic.twitter.com/12ATN4xpin
¡ALINEACIÓN CONFIRMADA DE ESPAÑA!
Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian, Pedri; Ferran, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.
Lamine Yamal no estará ante Perú
Lamine Yamal será baja ante Perú, ya que continúa recuperándose de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
¡DISNEY+ PASARÁ EL AMISTOSO!
Además, el partido entre Perú y España podrá seguirse vía streaming a través de la plataforma Disney+.
Fixture de España en el Mundial 2026
- España vs Cavo Verde (Lunes 15 a las 11:00 horas)
- España vs Arabia Saudita (Domingo 21 a las 11:00 horas)
- España vs Uruguay (Viernes 26 a las 19:00 horas)
¡BAJAS CONFIRMADAS DE ESPAÑA!
España afrontará este amistoso sin figuras como Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, quienes permanecen en Chattanooga para continuar con sus respectivos procesos de recuperación.
Últimos enfrentamientos entre Perú y España
- Perú 1-3 España / 10 de julio de 1960 / Amistoso internacional
- España 2-1 Perú / 18 de febrero de 2004 / Amistoso internacional
- España 2-1 Perú / 31 de mayo de 2008 / Amistoso internacional
Posibles alineaciones de ambos equipos
- Perú: Pedro Gallese; Marcos López, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Oliver Sonne; Erick Noriega, André Carrillo; Yoshimar Yotún, Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Adrián Ugarriza.
- España: David Raya; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Eric García, Marc Cucurella; Gavi, Rodri; Ferran Torres, Dani Olmo, Yeremy Pino y Mike Oyarzabal.
¿Dónde ver EN VIVO Perú vs. España?
El amistoso entre Perú y España podrá verse en territorio nacional a través de las pantallas de América TV, ATV y Movistar Deportes. En suelo español, la transmisión estará a cargo de La 1 de RTVE.
¿A qué hora juega Perú vs. España?
Perú y España se enfrentan en un amistoso internacional por fecha FIFA desde las 21:00 horas de nuestro país y las 04:00 horas en territorio español.
¡BIENVENIDOS A LA COBERTURA DEL AMISTOSO ENTRE PERÚ Y ESPAÑA!
La Selección Peruana se enfrenta a España en el Estadio Cuauhtémoc de México en un nuevo amistoso internacional. Sigue aquí el minuto a minuto y todas las novedades del encuentro.