¡Alineaciones confirmadas! Perú vs. España EN VIVO Y GRATIS por amistoso internacional Vía Movistar Deportes, América TV y ATV: minuto a minuto

Sigue el Perú vs. España por la fecha FIFA y revisa el minuto a minuto, las alineaciones y toda la información del partido en Puebla.

Perú y España se enfrentan hoy, lunes 8 de junio, en el Estadio Cuauhtémoc en un atractivo amistoso internacional. El encuentro está programado para las 21:00 horas de nuestro país y será transmitido por Movistar Deportes, América TV y ATV. Además, podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto del partido en nuestra cobertura online.