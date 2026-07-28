¿Kvaratskhelia es peruano? PSG sorprende con inesperado saludo por Fiestas Patrias

Khvicha Kvaratskhelia es uno de los jugadores de moda gracias a sus grandes actuaciones con el PSG. El atacante está pasando por un gran momento y se ha conocido más sobre su nacionalidad, algo que muchos tienen en duda ya que se dice que es peruano.

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Por Fiestas Patrias no podía faltar el saludo de diferentes equipos del mundo y uno de ellos fue el cuadro parisino. El cual no tuvo mejor idea que colocar al georgiano junto a Dembelé y Marquinhos portando la bandera del Perú en el Machu Picchu.

Publicación del PSG (Foto: PSG).

“¡Felices 205 años de Independencia! ¡VIVA PERÚ!”, es lo que se puede leer en esta publicación en la página en español en X (Antes Twitter). Es así como el cuadro de Francia le demuestra el cariño y aprecio al Perú como uno de los países que considera en busca de nuevos hinchas.

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¿Khvicha Kvaratskhelia tiene nacionalidad peruana?

Este es un rumor que se dio hace unos años por una cuenta de un usuario en X que tuvo mucho impacto. Pero la realidad es que fue una falsa noticia que se expandió con el tiempo. Esto ya que en ese momento se estaban buscando varios jugadores con doble nacionalidad para que puedan sumarse a la Selección Peruana.

Pero en este caso Khvicha Kvaratskhelia cuanta solo con la nacionalidad de Georgia. Y ya tiene más de 50 partidos disputados con este país, por lo tanto es imposible que pueda representar a otra nacionalidad. Con lo cual se espera que algún día pueda llegar a cumplir el sueño de jugar un Mundial con su país.

Si bien es un gran jugador, su selección no ayuda al no tener otros elementos de su nivel. Recordemos que tiene 50 partidos, aparte de 23 goles y 10 asistencias con la camiseta de este país.

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