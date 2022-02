El defensa de la Selección Peruana cometió un error clamoroso, y los hinchas no lo perdonan. Las críticas llegan desde las redes sociales.

El gol llegó en un momento inesperado, y de la forma más extraña. Porque Alexander Callens estaba siendo hasta este partido una de las figuras en el esquema de Ricardo Gareca. El defensa de la Selección Peruana, cometió un gran error, y eso le sirvió para que llegue el primero de 'La Tri'.

No corrían ni minutos del comienzo, y 'La Blanquirroja' ya estaba perdiendo por un grosero movimiento en la retaguardia por parte del futbolista del New York City. Lamentablemente, lo agarró en una mala posición, no supo darle solución, y el Estadio Nacional completo suspiró.

"Iron Man" como era de esperarse, automáticamente se hizo tendencia en las redes sociales. Los fanáticos en Twitter automáticamente cuando cantó el gol Michael Estrada, buscaron culpables y se la agarraron con el ex Sport Boys. Pueden tener o no razón, pero se hicieron sentir.

Los comentarios fueron diversos, donde le llaman la atención por su poco sentido de reflejos en el campo de juego. Con palabras muy fuertes, y otros pidiendo un poco de calma. Lo cierto es que Perú no empezó bien este cotejo, y ahora deberá remontar sí o sí. Para soñar con Qatar 2022.

ESTADÍSTICAS PERÚ VS. ECUADOR: