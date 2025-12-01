La sensible baja que sufre rival de Alianza Lima para el Mundial de Clubes: no cumplió con reglas de elegibilidad de género

La FIVB dio a conocer la lista preliminar de jugadoras que participarán en el Mundial de Clubes de Vóley, y una de las grandes sorpresas fue la ausencia de Tifanny Abreu, una de las principales figuras de Osasco, equipo que comparte grupo con Alianza Lima.

¿Por qué Tifanny Abreu no jugará el Mundial de Clubes?

Mediante un comunicado, el equipo dirigido por Luizomar De Moura, quien en su momento fue entrenador de la Selección Peruana, explicó que la ausencia de la jugadora se debe a que está en un “proceso de autorización por parte de la FIVB a través del Comité de Elegibilidad de Sexo“, trámite exigido por la federación para poder competir en torneos internacionales.

Asimismo, volvió a expresar su respaldo a Tiffany, quien, según el club, “está cumpliendo con todos los pasos y procedimientos establecidos en estas normas de elegibilidad”.

“Dado que se trata de un proceso continuo que implica información médica, legal y técnica, el club no hará comentarios sobre los detalles, pero enfatiza que se trata de un nuevo procedimiento regulatorio específico para las competiciones de la FIVB”, se puede leer en la parte final del documento.

El reemplazo de Tifanny en el Mundial de Clubes

La baja de Tifanny significa un golpe importante para Osasco. Aunque la FIVB no veta la participación de deportistas transgénero en sus competencias, su inscripción está sujeta a la aprobación del Comité de Elegibilidad de Género.

Como reemplazo, fue registrada la opuesta Natália Zílio. Después de consagrarse en la Superliga Femenina de Brasil la temporada anterior, la jugadora tuvo un breve paso por la Liga de Estados Unidos y estuvo entrenando en las instalaciones de Osasco para mantenerse en forma.

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Osasco Sao Cristovao (Brasil)

Savino Del Bene Scandicci (Italia)

Alianza Lima (Perú)

VC Zhetysu (Kazajsitán)

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes (Puro Vóley).

Osasco, equipo dirigido por el extécnico de Perú Luizomar De Moura, comparte el Grupo A con Alianza Lima.