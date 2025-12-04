La alegría por el reciente tricampeonato nacional de Universitario de Deportes se ha visto opacada por una tensa negociación administrativa que pone en riesgo la continuidad del entrenador campeón, el uruguayo Jorge Fossati. A pesar de su éxito, la directiva del club ha adoptado una postura institucional inflexible: no cederá a las peticiones del estratega de un nuevo contrato con mejoras salariales, obligándolo a cumplir el vínculo contractual vigente hasta la temporada 2026.

¿Jorge Fossati no se queda en Universitario?

El conflicto se centra en el aspecto contractual. Aunque Fossati y su cuerpo técnico tienen un acuerdo válido hasta fines del próximo año, el título obtenido motivó al DT a solicitar una renegociación para actualizar sus condiciones económicas. Sin embargo, según el periodista Gustavo Peralta de L1 RADIO, la respuesta de la administración ‘merengue’ es terminante: el acuerdo original se mantiene y no se firmará un nuevo documento que lo reemplace.

Jorge Fossati en Universitario de Deportes. (Foto: X).

Esta decisión busca establecer un precedente de orden interno y reafirmar el compromiso del club con la disciplina financiera. La institución ha manifestado su rotunda negativa a incurrir en “locuras en temas económicos”, garantizando que no se desviarán del presupuesto ya establecido. Este mensaje es claro: la sostenibilidad económica y la capacidad del club priman sobre las exigencias de cualquier individuo, por más exitoso que sea.

Universitario espera una decisión urgente

Si bien la puerta a un contrato totalmente nuevo está cerrada, las negociaciones podrían enfocarse en adendas o mejoras en los premios por objetivos específicos, como la actuación en la Copa Libertadores o la consecución del inédito tetracampeonato. No obstante, el mayor desafío para Fossati ya no es solo el dinero, sino las garantías que exige sobre la autonomía deportiva total y la plena sintonía en las decisiones de fichajes.

La pelota está ahora en el campo del entrenador charrúa. El ultimátum institucional lo fuerza a una decisión crucial: aceptar las condiciones del contrato ya firmado y continuar con un margen de negociación reducido, o enfrentar una inminente desvinculación por falta de acuerdo. Universitario ha priorizado la estabilidad económica y el respeto a los vínculos, dejando claro que el proyecto institucional prevalece sobre las demandas individuales.

Universitario presiona a Jorge Fossati

Con la pretemporada y la Copa Libertadores 2026 a la vista, Universitario espera una pronta respuesta de Fossati. La institución ha marcado su posición, y el tricampeón nacional debe decidir si las condiciones ofrecidas son suficientes para seguir al frente en la búsqueda del histórico tetracampeonato.

