Justo cuando todos pensaban que Jairo Vélez seguiría en Universitario, Alianza Lima apareció en el camino y sí está dispuesto a hacer lo que los cremas dudaron. Es más, ahora mismo el cuadro íntimo tomó la delantera en la carrera por tener a Jairo Vélez en la temporada 2026.

¿Pero qué pasó para que Universitario pierda a Jairo Vélez y Alianza Lima lo tenga casi cerrado? Hay que explicar que Jairo Vélez estaba en condición de cedido en el cuadro crema. Siendo la Universidad César Vallejo el dueño de su pase, el plantel merengue tenía que comprarlo para que siga en Ate. En ese punto, el tricampeón de la Liga 1 dudó; Alianza Lima tomó velocidad, aseguró cancelar los casi 350 mil dólares y cerrar al volante.

La noticia la brindó el periodista Kevin Pacheco y aseguró que Alianza Lima toma ventaja por Jairo Vélez mientras que Universitario se queda en el camino: “Alianza Lima va a la carga por Jairo Vélez. Club realizó oferta formal por el futbolista de Universitario. Si bien el atacante tiene contrato con UCV, institución blanquiazul tiene planificado pagar la cláusula y cerrar el fichaje”.

El periodista Mauricio Loret de Mola, en el programa ‘Denganche’ también brindó información: “Se ha complicado la permanencia de Jairo Vélez en la ‘U’. Entiendo que su pretensión económica. Según lo que me dicen, habría sido ofrecido a Alianza y los ‘blanquiazules’ ya avanzan por él. Hoy, el jugador tiene esas dos opciones”.

Jairo Vélez jugando para Universitario. (Foto: X)

Los números de Jairo Vélez en Universitario

Jairo Vélez tuvo una buena temporada 2025 con Universitario. Solo en la Liga 1 registró 29 partidos jugados, de los cuales fue titular en 13. Además, realizó 3 goles y si bien no dio asistencias, sí recibió un puntaje de 6.91 por parte de Sofascore.

Por otro lado, Jairo Vélez también jugó con Universitario la Copa Libertadores 2025. El volante disputó 8 partidos en total y fue titular en 3. Si bien no registró goles en el certamen internacional, sí brindó una asistencia y recibió un puntaje de 6.83 por parte de Sofascore.

¿Cuánto vale actualmente Jairo Vélez?

Jairo Vélez vale 600 mil euros, según la información oficial de Transfermarkt. Pero se conoció que Alianza Lima pagará 350 mil dólares a la Universidad César Vallejo por su venta.

¿Cuántos años tiene Jairo Vélez?

Jairo Vélez tiene 30 años pues nació el 21 de abril del 1995. Es natural de Ecuador, aunque también cuenta con la nacionalidad peruana y está por fichar por Alianza Lima.

Datos claves

Alianza Lima toma ventaja en el fichaje de Jairo Vélez para la temporada 2026.

Alianza Lima planea pagar la cláusula de 350 mil dólares a Universidad César Vallejo.

Jairo Vélez jugó 29 partidos y anotó 3 goles con Universitario en la Liga 1 2025.

