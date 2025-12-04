La continuidad de Rodrigo Ureña en Universitario de Deportes, una de las piezas angulares del mediocampo, está en vilo a pesar de su contrato vigente hasta fines de 2026. La tensión entre el jugador y el club ha escalado debido a fricciones deportivas y, principalmente, contractuales, abriendo la puerta a una sorpresiva partida inmediata. La situación se ha vuelto crítica tras confirmarse el interés formal de un club de élite sudamericano, dispuesto a pagar su cláusula de rescisión.

Rodrigo Ureña podría salir de Universitario

El periodista Gustavo Peralta alertó a la dirigencia de Ate y a la hinchada al revelar que Millonarios FC de Colombia, un equipo de gran trayectoria en la región, tiene a Ureña como una “posibilidad real y concreta”. El nuevo director deportivo y el cuerpo técnico de Millonarios conocen bien al volante y lo consideran un objetivo prioritario para la próxima temporada.

Rodrigo Ureña podría jugar en Millonarios de Colombia. (Foto: X).

Este interés no es superficial, ya que Millonarios estaría dispuesto a ejecutar la cláusula de salida de Ureña, valorada en una cifra cercana a los 300 mil dólares. Esto les permitiría evitar negociaciones directas con la ‘U’, siempre y cuando el jugador dé su visto bueno. La falta de una propuesta de mejora o renovación contractual por parte de Universitario, a pesar del alto rendimiento del chileno, incrementa la probabilidad de que Ureña decida buscar nuevos aires.

Rodrigo Ureña no estaría cómodo en la U

La situación contractual se suma a conflictos recientes que han mermado el ánimo del futbolista. Ureña ha cuestionado públicamente la “arbitraria” sanción de seis fechas recibida tras el clásico y ha manifestado su frustración por el tiempo perdido sin jugar. Estos problemas deportivos, junto a supuestos roces con la afición en momentos de alta tensión, han creado el escenario perfecto para que el chileno considere su marcha, a pesar del aprecio que tiene por la institución.

El propio Ureña ha mantenido la ambigüedad sobre su futuro, señalando que tiene “temas puntuales que tocar” con la directiva crema y que está abierto a “nuevas posibilidades”. Su exitoso paso anterior por el fútbol colombiano, donde fue campeón con América de Cali y Deportes Tolima, facilita su posible regreso y lo convierte en un objetivo de gran valor para equipos como Millonarios.

¿Universitario qué hará con Rodrigo Ureña?

Ante el interés formal de Millonarios y otro club de la región, la directiva de Universitario se enfrenta a una decisión urgente. Si desean retener a una de sus figuras clave, deben actuar con celeridad. Cualquier inacción o retraso en ofrecer una mejora de contrato y resolver los temas pendientes con Ureña podría resultar en la ejecución de la cláusula de rescisión, significando la pérdida de un jugador fundamental para los desafíos de la próxima temporada.

