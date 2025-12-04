Alianza Lima tomó tajante decisión sobre futuro de Hernán Barcos tras gol ante Sporting Cristal

El partido ante Sporting Cristal lo encontró afectado en lo anímico. Después de enterarse de que no sería considerado en el proyecto 2026 de Alianza Lima, el clima alrededor de Hernán Barcos se volvió tenso y la polémica se instaló en Matute.

Aún en medio de la incomodidad del momento, el ‘Pirata’ apareció para anotar el gol del empate frente al cuadro ‘rimense’ en el Estadio Nacional, dejando la serie abierta para resolverla en casa. Dicho tanto, junto con el fuerte apoyo de la afición, podría haber cambiado el panorama acerca de su continuidad.

Alianza Lima tomó decisión sobre Hernán Barcos

Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, hizo pública la decisión a inicios de semana. Sin embargo, su anuncio no fue bien recibido en la interna ‘blanquiazul’, ya que no tenía el visto bueno para comunicar una información de esa magnitud.

Según dio a conocer el diario ‘EL DIEZ’, la institución habría reconsiderado su postura y el escenario habría cambiado: ahora planean presentarle una nueva propuesta contractual a Hernán Barcos. De hecho, la conversación formal con el ‘9′ estaría prevista para después del partido del sábado ante el elenco ‘celeste’.

La propuesta consistiría en un contrato de seis meses, con la posibilidad de ampliarlo hasta diciembre, esto si su condición física lo permite. En cualquiera de los escenarios, se contempla organizarle una despedida a su altura.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su futuro?

Lo concreto es que, después de anotar frente a Sporting Cristal, el delantero argentino se mostró contundente en sus declaraciones. “Mi continuidad no depende de mí, pregúntenle a Navarro. No soy el encargado de tomar decisiones”, señaló.

Cabe resaltar que, ese tanto no solo mantiene a Alianza Lima con vida en la serie, sino que también parece haber cambiado inesperadamente el rumbo de la historia. Todo apunta a que Barcos continuará en Matute por un tiempo más.

Los números de Hernán Barcos en 2025

Hernán Barcos ha tenido una participación destacada con Alianza Lima durante la temporada 2025, sumando un total de 46 partidos entre competiciones locales e internacionales.

A lo largo de estos encuentros, el ‘Pirata’ ha logrado anotar un total de 15 goles y ha brindado cinco asistencias, demostrando su capacidad tanto para definir frente al arco como para generar oportunidades para sus compañeros.

DATOS CLAVES

Hernán Barcos anotó el gol del empate de Alianza Lima ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional.

Alianza Lima habría reconsiderado su postura y planea ofrecerle a Hernán Barcos un nuevo contrato de seis meses.

Hernán Barcos acumuló 15 goles y cinco asistencias en un total de 46 partidos con Alianza Lima en 2025.

