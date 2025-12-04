¿Christian Cueva demandará a Emelec? Gerente deportivo reveló qué pasará con deuda salarial

La salida de Christian Cueva de Emelec ha generado un gran impacto a nivel nacional, especialmente porque se produce justo después de la eliminación del equipo en la Copa Ecuador a manos de LDU de Quito.

Sin embargo, la preocupación va más allá del aspecto deportivo: la afición del cuadro ecuatoriano está atenta ante la posibilidad de que ‘Aladino’ emprenda acciones legales, luego de conocerse que el club mantenía varios meses de deuda salarial con el jugador.

Christian Cueva en Emelec

¿Christian Cueva tomará acciones legales contra Emelec?

Edinson Baldeón, gerente deportivo de Emelec, reveló que la conversación que mantuvo la dirigencia con Christian Cueva se desarrolló con total normalidad. Incluso destacó la buena disposición del futbolista y aseguró que, según lo que pudieron conversar, no deberían presentarse inconvenientes en su salida.

“Con Christian Cueva todo muy bien. Hasta el día de ayer que estuvimos en la oficina, nos sentamos y dialogamos con él. Está demás mencionar que es una buena persona y un caballero en ese sentido”, expresó en diálogo con ‘JC Radio Sports’.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Llegamos a un buen acuerdo en ambas partes y, bueno, sin problema alguno, no tendremos ningún inconveniente con Cueva”.

DT de Emelec dio detalles sobre su salida

Guillermo Duró, entrenador de Emelec, conversó con los medios de comunicación y dio a conocer le verdadero motivo por el que Christian Cueva no seguirá vistiendo los colores del ‘Bombillo’.

“La verdad que no la estaba pasando bien, no se sentía cómodo. Tiene las opciones de otros clubes y bueno prefirió rescindir contrato. Llegó a un arreglo con los dirigentes para volver a su país. Ya ayer arregló su situación, por lo que me dijeron”, expresó.

Los números de Christian Cueva en Emelec

Desde su llegada a Emelec a mitad de año, Christian Cueva disputó un total de 17 encuentros, en los que anotó dos goles y brindó dos asistencias. Su etapa en el club comenzó con un impacto positivo, ayudando a obtener resultados clave y a alejar al equipo de los puestos de descenso.

No obstante, hacia el cierre de la temporada su nivel fue disminuyendo, lo que generó que Guillermo Duró empezara a relegarlo del equipo titular.

DATOS CLAVES

Christian Cueva dejó Emelec tras la eliminación del club de la Copa Ecuador a manos de LDU de Quito.

Edinson Baldeón, gerente deportivo de Emelec, afirmó que llegaron a un “buen acuerdo” con Christian Cueva y que no habrá acciones legales.

