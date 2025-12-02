¿Se olvidó de la Selección Peruana? Ricardo Gareca se ofreció a club campeón de Argentina

Ricardo Gareca hace poco estuvo en el Perú conversando con algunos medios de su paso por la Selección Peruana. Esto claro está no cayó muy bien en Videna, en donde rápidamente hubo un mensaje hacia el ‘Tigre’, que terminó guardando las garras frente a la polémica que se armó con sus palabras.

Ricardo Gareca en la Selección Peruana (Foto: Getty).

Ahora mismo el DT argentino se encuentra sin trabajo, por lo que está viendo donde poder continuar su carrera. Por lo pronto, ve con buenos ojos volver al Fútbol de su país. En donde no le terminó de ir nada bien en su última experiencia. Vélez nunca entendió su idea y fue el causante que le obligue a tomar la decisión de renunciar.

¿Dónde podría dirigir Ricardo Gareca?

Según el periodista Gustavo Paz, el ‘tigre’ habría sido ofrecido para que pueda llegar a Central Córdoba. El club está buscando un nuevo entrenador para la siguiente temporada, así que el argentino por ahora es opción. Ya dependerá del club ver a quien termina contratando pues hay varios nombres en la mesa.

“Ricardo Gareca fue ofrecido para dirigir a Central Córdoba. Es uno de los tantos nombres que le hicieron llegar a la dirigencia, que ya busca al sucesor de De Felippe. Desde lo económico es difícil que se concrete. Sebastián Méndez, Orfilia y Pusineri también están en el radar”, fue lo que publicó en sus redes sociales.

Hay que precisar que Ricardo Gareca no dirige un partido desde el 10 de junio, derrota frente a Bolivia en El Alto por las Eliminatorias Rumbo al Mundial del 2026. Ese fue su último juego con la ‘Roja’, terminando por salir de este cuadro en donde se esperaba que repita lo hecho con Perú.

Por otro lado, hay que agregar que en este caso el ‘Tigre’ si bien está en carpeta, no es de los favoritos. Germán García Grova comunicó en sus redes sociales, que los principales candidatos a tomar las riendas del equipo son: “Orsi – Gómez y Lucas Pusineri”. Así que habrá que ver si hay alguna sorpresa en el nombramiento de un nuevo DT.

Cabe mencionar que Central Córdoba de Santiago del Estero, el año pasado logró su primer título en la Copa Argentina. En la gran final venció a Vélez Sarsfield, lo que le permitió jugar este año la Copa Libertadores en donde enfrentó a Flamengo, club que terminó campeón del certamen continental.

