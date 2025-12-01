Gustavo Álvarez ha revolucionado Chile con sus más recientes declaraciones, en la previa al partido que Universidad de Chile jugará ante Coquimbo por la Liga de ese país. Es que si bien aclaró que no renunció, sí deslizó que lo mejor que debe hacer el cuadro azul es cambiar de entrenador. ¿La Selección Peruana empieza a ser una opción para el director técnico argentino?

La situación en Universidad de Chile no es nada agradable, ya que Gustavo Álvarez manifestó públicamente sus desacuerdos con la directiva del club. Reconoció que la relación tiene “un desgaste” y advirtió que no hay objetivos claros que concuerden con su parecer. Por este motivo, todo hace creer que el argentino dejará la institución cuando termine la temporada.

“Lo mejor para la U es que cambie el entrenador para el 2026“, fue la frase más resonante de una sorpresiva conferencia de prensa realizada en el club este lunes 1 de diciembre. Evidentemente, la relación entre ambas partes no es buena. ¿Puede llegar la Selección Peruana y convencerlo para ser DT? No tiene nada planeado a futuro, ya que no tiene propuesta formal.

Las duras declaraciones de Gustavo Álvarez sobre su futuro en Universidad de Chile

Gustavo Álvarez buscó ser claro respecto a su futuro y a los rumores alrededor. “Me quiero referir al hincha de la U con claridad escuchando de mi voz, se ha hablado mucho de los últimos tiempos de 2026, y quiero ser bien claro“, empezó diciendo.

“Siento un profundo desencuentro entre la razón y el corazón. El corazón me enamora de este club, haciendo referencia a jugadores, funcionarios y al hincha, y la razón ve un profundo desgaste que paso a justificar: A mi criterio, los proyectos deportivos tienen que tener objetivos bien claros de acuerdo a la magnitud de las instituciones. Definidos esos objetivos, tiene que contarse con los recursos, humanos de logística y planificación“, dijo en conferencia de prensa.

“Si la diferencia entre los grandes beneficios económicos y los resultados deportivos, si no van de la mano, esta diferencia la paga el entrenador y los jugadores y la sufre el hincha“, continuó.

Y concluyó: “Esa diferencia provocó un desgaste muy grande en mí, tengo la energía, la dedicación y el compromiso para estos dos partidos, pero creo que lo mejor para el año que viene es que Universidad de Chile cambie de entrenador. Hoy creo que lo más saludable para todos es un cambio de entrenador”.

Salida confirmada de Gustavo Álvarez de U. de Chile (RedGol).

Las declaraciones de Gustavo Álvarez sintetizan una diferencia de criterios con la directiva, que ya estaría planificando el 2026, pero sin asegurar la continuidad del entrenador. Cabe recordar que, de todas maneras, el argentino tiene contrato con el conjunto azul hasta diciembre de 2026. Por lo cual, su vínculo será un tema a tratar.

¿Gustavo Álvarez le dejó mensaje a la Selección Peruana?

Por supuesto, las declaraciones de Gustavo Álvarez abren el debate respecto a su futuro. Uno de sus posibles destinos es la Selección Peruana, que lo tendría como candidato final para el cargo de entrenador. El argentino de 53 años respondió sobre lo que pasará luego de su, aparente, salida de U. de Chile.

“Yo no tengo ninguna propuesta de trabajo, mi planificación para enero es descansar con mi familia. Creo que se necesita ese cambio de entrenador que se adapte a los objetivos del club, o que logre convencer de lo que yo no pude. No es decisión, es opinión. Si fuera decisión sería una renuncia; yo no estoy renunciando, estoy diciendo qué es lo mejor para el club”, cerró.

