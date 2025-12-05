Juan Reynoso pasó la escoba: los tres jugadores que borró en FBC Melgar para 2026

FBC Melgar ya se prepara para lo que será una temporada 2026 en donde buscará pelear arriba en Liga 1 y tendrá participación en la Copa Sudamericana. Para ello, Juan Reynoso empieza a diagramar el plantel para el próximo año y ya ha pasado la escoba con algunos nombres que no continuarán en el ‘Dominó’.

Si bien el objetivo de Melgar apuntaba a la clasificación a Copa Libertadores, terminó por conformarse con la clasificación a la Sudamericana, al terminar en el sexto lugar de la tabla acumulada. Ahora, Juan Máximo Reynoso Guzmán dispone de un mercado de fichajes importante para pensar en las competencias del 2026.

En este sentido, hay nombres apuntados para ser refuerzos en el ‘Dominó’. Sin embargo, lo primero que ha resuelto la directiva, en concordancia con la postura del ‘Cabezón’, son las salidas. El club ya anunció de manera oficial que algunos jugadores estarán en otras instituciones y busca despedir a otro.

Los borrados en FBC Melgar por decisión de Juan Reynoso

Juan Reynoso pasó la escoba en FBC Melgar y ya se conocieron, de manera oficial, los primeros jugadores en salir de la institución. El primero que se dio a conocer es Mariano Barreda, quien se va a préstamo a otro club que jugará la Copa Sudamericana 2025, Alianza Atlético.

Barreda se va a Alianza Atlético de Sullana (Oficial FBC Melgar).

Tal como informó la institución de Arequipa, el centrodelantero de 22 años fue cedido por toda la temporada 2026 al conjunto de Sullana. Así, buscará continuidad en otro equipo, ya que en este 2025 sólo disputó 216 minutos (en 9 partidos) en el plantel de Liga 1, mientras que jugó más en el de Liga 3.

Luego de la salida de Barreda, se confirmó también otro borrado en el ataque del ‘Dominó’. Se trata de Percy Liza, quien no logró asentarse en el puesto de titular y busca una nueva oportunidad en otro club de provincia en Perú.

Percy Liza pasará a Deportivo Garcilaso por todo el 2026 (Oficial FBC Melgar).

Tal como confirmó la institución rojinegra, Liza se marcha cedido por toda la temporada 2026 al Deportivo Garcilaso, otro club que jugará la Copa Sudamericana. Así, termina, por ahora, su paso en el ‘Dominó’ tras 30 partidos (1,039 minutos) y sólo 4 goles anotados.

Por último, aún sin anuncio oficial, Gregorio Rodríguez sería el tercer jugador en salir de Melgar para 2026. Según informó el periodista Daniel Arenas, la directiva le busca una salida al argentino, quien tiene contrato con el club por dos años más.

La figura que puede llegar a FBC Melgar

En tanto, en cuanto a los refuerzos, hay un nombre que se acerca cada vez más a Melgar. Es el caso de Pablo Erustes, quien, si bien tenía el interés de grandes como Universitario y Alianza Lima, sólo el conjunto de Arequipa aceleró por su llegada. Estaría en negociaciones avanzadas y podría cerrarse en las próximas horas.

