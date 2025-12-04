Paolo Guerrero rompió su silencio sobre salida de Hernán Barcos y dejó contundente mensaje: “Es una decisión…”

Paolo Guerrero se refirió al supuesto clima de tensión que se vive dentro de Alianza Lima. El ‘Depredador’ fue consultado sobre la posible salida de Hernán Barcos y si cree que el delantero renovará con los ‘blanquiazules’. Como es habitual, el máximo goleador histórico de la Selección Peruana respondió con sinceridad, dando su opinión sobre el ‘Pirata’.

En primer lugar, Guerrero enfatizó que la prioridad inmediata es el partido del sábado frente a Sporting Cristal, correspondiente al partido de vuelta por los ‘playoffs’ de la Liga 1.

El ‘9’ reconoció la importancia de este encuentro para que el cuadro ‘íntimo’ asegure su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo que no quiere que ningún otro tema distraiga la atención del equipo.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre la salida de Hernán Barcos?

Paolo Guerrero dejó claro que le gustaría que Hernán Barcos continúe en Alianza Lima, valorando todo lo que ha aportado desde su llegada a La Victoria. El delantero nacional expresó su gratitud hacia el ‘Pirata’ por los goles y títulos obtenidos con el club, aunque subrayó que la decisión final no depende de él, sino de la dirigencia.

“¿Me gustaría que siga Barcos? Sí, o sea es una decisión que la toma el club. Pero por mi parte, sí. Más bien, agradecido con Hernán por todo lo que le ha dado al club. Llegó en el momento que tuvo que llegar. Yo como hincha de Alianza cómo no voy a estar agradecido. Pero después, existe una comisión directiva, un cuerpo técnico que son los que evalúan y toman decisiones“, expresó en diálogo con ‘Best Cable Sports’.

Lo último que se sabe sobre el futuro de Hernán Barcos

Gerson Cuba, periodista deportivo que cubre Alianza Lima, dio a conocer que el club mantiene su postura respecto a Hernán Barcos e incluso tendría planeado liberarlo una vez finalizados los ‘playoffs’.

De este modo, aunque los hinchas ‘victorianos’ han expresado su descontento con la dirigencia por la salida del atacante argentino, la decisión de la institución se mantiene.

Los números de Hernán Barcos en 2025

Hernán Barcos ha sido uno de los grandes protagonistas en la temporada 2025 de Alianza Lima, disputando un total de 46 partidos entre torneos nacionales e internacionales.

Durante este tiempo, el ‘Pirata’ tuvo la oportunidad de anotar 15 goles y repartió cinco asistencias, demostrando su eficacia frente al arco y su habilidad para crear oportunidades para el equipo.

