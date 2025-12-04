Ni de Sporting Cristal ni de Universitario: se reveló la oferta concreta que llegó por el pase de Facundo Callejo

Pese a que la Liga 1 2025 todavía no termina y que Cusco FC espera rival para la definición de los playoffs, no hay duda alguna de que Facundo Callejo completó uno de sus mejores años. Siendo el máximo anotador del torneo con 22 goles, equipos como Sporting Cristal y Universitario de Deportes se mostrarían interesados en ficharlo. Dicho esto, un club de afuera pudo dejarlos en el olvido.

Recientemente, gracias a una entrevista, fue el mismo Facundo Callejo quien dio detalles de sus rendimientos en Cusco FC durante la temporada 2025 y no faltó la aclaración de lo que se viene para su futuro más cercano, recordando que tiene contrato con los imperiales hasta el año 2027. Eso sí, confesó que a mitad de este año un equipo del extranjero realmente se acercó a su entorno para tentarlo.

“Tengo entendido que hubo un club de Argentina en su momento en junio, pero nosotros estábamos en plena negociación con Cusco FC y le di prioridad al club. Pero sé que hubo varios interesados o que han consultado mi condición”, contó Facundo Callejo en una entrevista con el periodista deportivo Sandro Ignacio y con lo cual queda claro que no estuvo cerca ni del Rímac ni de Ate.

¿Facundo Callejo tiene intenciones de respetar su contrato en Cusco FC?

Sabiendo que hace algunas semanas renovó su contrato con Cusco FC hasta diciembre del año 2027, ahora Facundo Callejo también confesó que por el momento su enfoque está totalmente en los objetivos del plantel imperial. Por ello es que espera con ansias la llave de definición de los playoffs de la Liga 1 2025, aunque a la vez no escapa de posibles ofertas por sus servicios.

“Mi situación creo que la saben todos. Tengo extensión de contrato hasta el 2027 y de los rumores no puedo decir nada porque no dejan de ser rumores. Respecto a Cristal o la ‘U’, conmigo no se ha comunicado nadie y no creo que lo hagan ahora que estamos en campeonato. Son clubes muy grandes, que causan respeto. Entiendo que si habrá algún interés será en quincena o a fines de diciembre porque son clubes que se manejan bien”; finalizó.

Así es la definición de los playoffs de la Liga 1 2025

Sporting Cristal y Alianza Lima vienen disputando la primera fase de los playoffs de la Liga 1 2025. El duelo de ida quedó igualado 1-1 y el sábado 6 de diciembre será la vuelta en el Estadio Alejandro Villanueva para recién conocer al rival de Cusco FC en la definición. Esta llave también contará con dos partidos y el vencedor será declarado como Perú 2 de cara la Copa Libertadores del 2026.

