Miguel Araujo enciende el Alianza Lima vs. Sporting Cristal, la fuerte frase que no gustará en Matute

Miguel Araujo encendió la previa del duelo más caliente de los Play Offs al lanzar una advertencia directa rumbo a su visita a Matute con la camiseta de Sporting Cristal. El defensa, conocido públicamente por haber expresado en el pasado su simpatía por Alianza Lima, dejó ese detalle completamente de lado y se metió de lleno en el papel de referente celeste.

Tras su sólido rendimiento, Miguel Araujo fue contundente al ser consultado por lo que espera en la vuelta contra Alianza Lima en Matute: “Ahora toca ir a Matute y jugar como lo hicimos hoy: vamos a atacar”, afirmó sin titubeos, enviando un mensaje claro sobre lo que hará Sporting Cristal.

En Sporting Cristal ven a Araujo como uno de los pilares para sostener la idea de un equipo valiente y ofensivo, y sus declaraciones confirman que el plan para la revancha no cambiará. Además, el cuadro celeste tiene que salir a marcar goles, pues si se mantiene el empate, habrá penales.

Del otro lado, el hincha blanquiazul no tomó bien las palabras del central. Para muchos, Araujo dejó de lado cualquier rastro de identificación pasada y asumió una postura que incluso calificaron como provocadora.

¿Cómo se define quién será Perú 2 en la Liga 1?

Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC están peleando por quedarse con el puesto de Perú 2 en la Liga 1. Por ahora, los íntimos y los celestes tienen que definir un ganador para que juegue ante Cusco.

Desde ahí, el ganador del duelo entre Cusco y el vencedor del Alianza Lima vs. Sporting Cristal, será el club que se quedará con la plaza de Perú 2 y asegurará su pase directo a fase de grupos de la Copa Libertadores.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal en el estadio Nacional. (Foto: Liga 1)

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal se podrá ver en vivo y en directo vía L1 MAX. Además, también podrás disfrutar del encuentro online a través de la aplicación oficial de L1 MAX. Una forma extra de seguirlo es gratis en el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Alianza Lima vs. Sporting Cristal se enfrentan este sábado 6 de diciembre desde las 8:00 PM en Matute. El partido es válido por la vuelta de las semifinales de los Play Offs de la Liga, el marcador va 1-1 y el ganador jugará ante Cusco para saber quién es Perú 2.

Datos claves

El defensa Miguel Araujo advierte que Sporting Cristal irá a Matute a atacar a Alianza Lima.

Sporting Cristal necesita marcar goles en la vuelta ante Alianza Lima para evitar la definición por penales.

El ganador entre Alianza Lima y Sporting Cristal jugará contra Cusco FC por el puesto de Perú 2 en la Copa Libertadores.

