Han pasado casi tres días desde que la Selección Peruana le dijo adiós al sueño de llegar a Qatar 2022 tras caer en la tanda de penales (5-4) ante Australia. Ante ello, se van pronunciando referentes del fútbol nacional como Germán Leguía, quien se mostró muy apenado por no ver a la 'Blanquirroja' una vez más en la Copa del Mundo, además, aprovechó para hablar del buen trabajo realizado por el 'Tigre' desde que llegó al Perú.

"Ricardo Gareca ya hizo bastante por la Selección. Creo que lo único que él espera es poder agarrar menores y que la ADFP pueda hablar con él", declaró en una entrevista para GolPerú.

Además, criticó el poco criterio que tuvo la FPF al permitir que en el hotel ingresaran hinchas, familiares, allegados a los jugadores, a tan solo horas de jugar el repechaje. "Tú los dos días antes del partido, hasta cuando comes estás pensando en el equipo australiano. Acá no porque bajabas a almorzar y encontrabas gente pidiendo firmas".

"Juan Carlos Oblitas tiene el problema de que quiso ser presidente de la FPF e hicieron algunas jugadas para que no llegue. Entonces el otro ve al enemigo ahí. No me extraña que haya problemas. Todos los que votaron por Agustín Lozano viajaron a Qatar. Hacen lo que quieren en la FPF. Hay que ver quiénes pagaron esos pasajes y estadía. Es hora de sacar todo a la luz. Esto fue horrible para el fútbol peruano", dijo muy molesto e indignado Germán Leguía.

La Selección Peruana perdió por penales (5-4) ante Australia en el repechaje y quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Ahora, el equipo nacional deberá pasar la página y centrarse en lo que serán las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Por el momento, la continuidad del ‘Tigre’ es incierta, pero este jueves podremos conocer más sobre este tema y el futuro de la 'Blanquirroja.