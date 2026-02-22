Paolo Guerrero y su opinión de la llegada de Mano Menezes a la Selección Peruana: “Espero que pueda…”

La Selección Peruana tiene una nueva era con el entrenador Mano Menezes a la cabeza. Es por eso que hay uno de los grandes referentes de este conjunto que no podía dejar de hablar de su llegada. Paolo Guerrero es una voz autorizada para hablar sobre la ‘Bicolor’. Por eso fue consultado sobre la llegada de este nuevo DT y que espera de él ahora en el conjunto patrio.

En una entrevista para El Comercio, el ‘Depredador’ fue consultado sobre la llegada del nuevo DT de la ‘Bicolor’. Al cual ya conoce muy bien, pues lo tuvo como uno de sus entrenadores en el fútbol brasileño cuando jugó en Corinthians. Así que lo termina de conocer muy bien.

Mano Menezes como técnico de Perú (Foto: FPF).

“Al profe Mano Menezes lo conozco muy bien, trabajé en Corinthians con él, es un gran entrenador. Ha llegado en un buen momento a la selección peruana. Espero que pueda dar todo de si, a mis compañeros y jóvenes sobre todo para que hagan su mejor fútbol, desenvolverse de la mejor manera y darle ese tipo de convicción que el peruano necesita creérsela”, fue lo que comenzó diciendo al popular medio.

Por otro lado, no dudó un solo momento en desearle lo mejor a Mano Menezes. Pues confía mucho en que pueda lograr el gran objetivo de devolver al conjunto patrio a un nuevo Mundial de Fútbol. “Yo le deseo toda la suerte del mundo para que ejecute un trabajo increíble y podamos ir al próximo Mundial“, explicó el DT.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre su despedida?

El actual goleador de Alianza Lima también fue consultado sobre la posibilidad de tener una despedida en la Selección Peruana. No obstante, mencionó que eso no depende de él, por lo tanto toda esta responsabilidad recae en Jean Ferrari poder hacer su respectiva despedida. La cual se ha estado hablando por mucho tiempo.

“Respecto a si habrá algún partido de despedida, no lo sé porque yo no soy el que programa eso. Sí me encantaría porque amo a mi Perú, a mi país y selección. Si se presenta la oportunidad bienvenido sea, y si no, voy a ser un hincha más que voy a apoyar a la selección a muerte”, concluyó.

Ahora, una posible despedida de Guerrero podría ser ante el FC Barcelona o el cuadro de Cristiano Ronaldo, Al Nassr. Esto se está manejando como un posible, ya que se espera un amistoso contra estos equipos en este año y uno de sus rivales sería la ‘Bicolor’.

