¿Por qué no juega Gianluca Prestianni hoy para Benfica ante Real Madrid por la vuelta de los Playoffs de la Champions League?

Una de las grandes ausencias que tendrá el partido entre el Real Madrid y el Benfica será Gianluca Prestianni. El joven atacante de 20 años de edad no formará parte del partido de vuelta por la UEFA Champions League. Decisión que se tomó a solo horas del encuentro por medio del máximo entre del fútbol en Europa.

En este caso, la UEFA decidió que el jugador no va a formar parte del próximo partido como una suspensión provisional. Esto debido a que se viene investigando el caso de racismo en contra del jugador Vinicius Junior. Por tal motivo, el futbolista no podrá estar disponible para el entrenador José Mourinho que tendrá que buscar otra alternativa para su puesto.

Gianluca Prestianni en la Champions League (Foto: Getty).

Si bien el cuadro de Benfica intentó a toca costa poder contar con el atacante. La UEFA decidió que en este caso no tenían argumentos para poder salvar al argentino, el cual podría tener una sanción bastante grande de terminar siendo culpable. Pues ya hay un antecedente importante hace no mucho, el cual culminó en un gran sanción.

Esto sucedió en el año 2021, con Ondrej Kudela, futbolista del Slavia Praga, quien tuvo palabras racistas en contra de Glen Kamara. Esto hizo que la UEFA determine que el checo tenga una sanción de 10 partidos en competencias internacionales. Una suma importante que también podría recaer en el argentino de encontrarse culpable.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Benfica?

El partido de vuelta de los play off de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Benfica se desarrollarán en España. Exactamente en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid este miércoles 25 de febrero. El encuentro dará inicio desde las 15:00 horas de Perú.

En este caso, el cuadro ‘blanco’ corre con la ventaja en el marcador, esto después de haber logrado ganar en la ida. El único gol del partido lo marcó justamente Vinicius Junior, quien generó malestar en la hinchada local después de su celebración bailando. Lo cual trajo consigo el problema con Prestianni antes que se saque desde el circulo central.

