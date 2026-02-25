A horas del partido de vuelta Real Madrid vs. Benfica, la última decisión de la UEFA con Gianluca Prestianni

El último partido entre el Benfica y Real Madrid sin duda alguna ha sido un choque que dejó una gran polémica. En especial por lo que ocurrió entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior. Un ataque racista por parte del argentino al brasileño generó una gran trifulca después del tanto que marcó el jugador ‘merengue’ en Lisboa.

Publicidad

Publicidad

Tras esta situación a horas nada más del choque de vuelta entre estos clubes en el Estadio Santiago Bernabéu, se conoció la decisión de la UEFA. La cual tomó una dura decisión, la cual es sancionar al jugador argentino que no formará parte del once titular del conjunto portugués en este encuentro. Esto debido a que están dando una suspensión provisional hasta que se pueda investigar los hechos de racismo que se dicen que hubo.

Kylian Mbappe hablando con Gianluca Prestianni (Foto: Getty).

El cuadro luso intentó poder apelar en un comienzo, tratando de salvar a su jugador, pero esta fue denegada: “La apelación emitida por SL Benfica es desestimada. Como consecuencia, la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA del 23 de febrero del 2026 es confirmada”, se puede leer en el comunicado de la UEFA..

Publicidad

Publicidad

“El señor Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente por el próximo partido por competiciones UEFA para el cual, de otro modo, habría sido elegible”, se agrega en este comunicado.

¿Existen antecedentes al hecho de Gianluca Prestianni?

Estamos hablando de un caso de racismo, el cual ya la UEFA ha sabido tratar anteriormente. Así que el jugador argentino podría presentar una dura sanción si es que se comprueba que realmente insultó de a Vinicius Junior con palabras denigrantes hacia su etnia.

ver también Kylian Mbappé no juega el partido de vuelta del Real Madrid vs. Benfica: el motivo

Ondrej Kudela enfrentando a Glen Kamara (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

En el 2021, la UEFA tuvo que decidir la sanción de Ondrej Kudela, jugador del Slavia Praga. Este fue declarado culpable por comportamiento racista en contra del jugador Glen Kamara. En total fueron 10 los partidos que no pudo estar en competiciones UEFA. De igual forma, en este caso también tuvo una suspensión provisional como está pasando con Prestianni.

¿Cuándo se jugará el Real Madrid vs. Benfica?

Este encuentro por la UEFA Champions League se disputará el próximo miércoles 25 de febrero desde las 15:00 horas de Perú. El choque se llevará en el Estadio Santiago Bernabeu. El conjunto ‘Blanco’ por ahora corre con la ventaja de 1-0 en el partido de ida.

Datos Claves

La UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni por presuntos insultos racistas contra Vinícius Júnior .

suspendió provisionalmente a por presuntos insultos racistas contra . El Benfica presentó una apelación el 23 de febrero que fue desestimada por la UEFA .

presentó una apelación el que fue desestimada por la . Real Madrid y Benfica juegan hoy miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu.

Publicidad