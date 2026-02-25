¿Juega Cristiano Ronaldo? Alineaciones titulares para Al Najma SC vs Al Nassr por la Saudi Pro League 2025-26

Al Nassr visita este miércoles 25 de febrero a Al Najma SC en Unaizah por la Saudi Pro League 2025-26. Se trata del partido pendiente de la jornada 10 donde el equipo de Cristiano Ronaldo y compañía busca volver a la primera posición del torneo, que ostenta actualmente Al Ahli. El ‘Bicho’ sigue en el once titular luego de anotarle un doblete a Al Hazm.

Publicidad

Publicidad

Luego de la goleada 4-0 a Al Hazm, Al Nassr recuperó el primer lugar de la Saudi Pro League superando a sus rivales directos en la lucha por el título, Al Hilal y Al Ahli. No obstante, el equipo de Jorge Jesús cierra esta fecha pendiente ya sabiendo que éste último lo supera por un punto.

Por lo tanto, la obligación para el conjunto amarillo y azul de Riad es ganar y, con ello, la alineación tendría a los mismos titulares que le ganaron a Al Hazm con la excepción del regreso de Íñigo Martínez por Abdulelah Al Amri. El español ya cumplió su fecha de suspensión y volvería a la zaga central.

Publicidad

Publicidad

Al Najma SC, rival del equipo de Al Nassr, apenas sumó 8 puntos en los 22 partidos disputados en esta Saudi Pro League. Está muy complicado con el descenso y, si quiere cambiar su situación, debe empezar a sumar cuanto antes.

Las alineaciones titulares para Al Najma SC vs Al Nassr

AL NAJMA: Víctor Braga; Abdullah Al Hawsawi, Nasser Al Haleel, Samir Caetano, Mohammed Al Fatil, Khalid Al Subaie; Bilal Boutobba, Nabil Dunga, Guga, David Tijanic; y Lázaro. DT: Néstor El Maestro.

ver también Jairo Concha podría enfrentar a Cristiano Ronaldo: club de Arabia Saudita estaría en busca de su fichaje

AL NASSR: Bento; Sultan Al Ghannam, Mohamed Simakan, Íñigo Martínez, Ayman Yahya; Marcelo Brozovic, Abdullah Al Khaibari; Kingsley Coman, João Félix, Sadio Mané; y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesús.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver en vivo Al Najma SC vs. Al Nassr?

Al Najma SC vs. Al Nassr no cuenta con transmisión para Sudamérica, con excepción de Brasil, que se puede ver en vivo por Band Sports, Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+ y Vivo Play. En tanto, en México va por FOX One y en Estados Unidos por su propio FOX One, FOX Deportes, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com y fuboTV.

Datos claves