En la última edición de ESPN Perú, hubo un monólogo impresionante por parte de Peter Arévalo. El periodista deportivo fue contra el entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, con las siguientes palabras. El motivo principal, fueron las declaraciones 'inoportunas' del 'Tigre'.

Parte el tema por lo que dijo Gareca sobre la fiesta de Paolo Guerrero: "Yo no sé por qué viene el tema de la doble moral, yo no sé por qué se quiere separar el tema social de lo deportivo. Acá es uno solo, y acá Ricardo Gareca dentro de toda su permanencia, al mando de la Selección Nacional, son de sus declaraciones más desafortunadas". Empezó diciendo Arévalo.

Después, 'Mr. Peet' fue bastante claro para calificar estas palabras del ex DT de Universitario: "Porque él no puede mezclar, y puede decir: 'Ah, cuando hay manifestaciones políticas, no pasa nada'. No no, Profesor Ricardo Gareca, con todo respeto se lo digo. No es lo mismo la manifestación política, con el grupo de ustedes. El grupo de la selección".

Finalmente, cerró con broche de oro su interpretación el popular relator, al reafirmar su posición contra el argentino: "Pasa que usted tiene un contagio, dos contagios, tres contagios. Entonces, no lo va a poder utilizar. No podemos mezclar, el tema político, o las manifestaciones con el tema de la Selección. Porque uno esté mal, yo voy a seguir ese camino... Me parece que la soltó (declaración), y fueron desafortunadas".