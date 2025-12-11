¡Se cansaron! Universitario tomó contundente decisión sobre futuro de Jorge Fossati: “Si no quiere continuar…”

En las últimas horas se dio a conocer la postura de Universitario de Deportes con respecto al futuro de Jorge Fossati, quien aún no tendría definida su continuidad para el 2026, situación que habría generado malestar en la dirigencia.

Por ahora, el club y el técnico uruguayo no han llegado a un acuerdo para poder asegurar su permanencia en la próxima temporada, por lo que en la interna ‘crema’ se estarían viviendo momentos de incertidumbre.

¿Jorge Fossati se va de Universitario?

Según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta en ‘L1 Radio’, en Universitario existe molestia por la prolongación de la incertidumbre respecto a la continuidad de Jorge Fossati. Se conoce que el entrenador ha presentado una propuesta para mantenerse en el equipo ‘merengue’, mientras que la directiva de la ‘U’ insiste en que se cumpla el contrato establecido por la institución.

No obstante, las cabezas del conjunto estudiantil aguardan una respuesta clara de Fossati para definir si tiene la intención de continuar y afrontar la lucha por el tetracampeonato. El club quiere conversar con él sobre posibles refuerzos y la planificación del 2026. Ante la falta de pronunciamiento a estas alturas del año, los directivos adoptarán una postura más firme para hacer respetar el contrato vigente, a menos que el entrenador se acerque a dialogar sobre las condiciones.

“A la ‘U’, a esta hora, le ha hartado la espera. Son muchos días de seguir alargando la situación. Mañana (hoy) vamos a tener la comunicación formal de la ‘U’. Hay situaciones que le están aburriendo, no se puede esperar más la decisión y que esto paralice cerrar con jugadores. Esperan que si una parte no quiere continuar, que lo diga. Si la ‘U’ lo quiere sacar son tres meses de sueldo, y si Fossati se quiere ir debe pagar tres meses. Hay un contrato y está vigente“, reveló el mencionado comunicador.

El motivo por el que no hay acuerdo entre las partes

Cabe resaltar que, según explicó Peralta, la demora en definir el futuro de Jorge Fossati no estaría relacionada con temas económicos, tal y como se venía diciendo días atrás.

Se presume que existen ciertas exigencias del DT de 73 años que no coinciden con lo que plantea Universitario, aunque desde la institución confían en recibir una comunicación directa del entrenador para intentar llegar a un entendimiento favorable para ambas partes.

