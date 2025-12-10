Luego de confirmarse la oficialización de la salida de Néstor Gorosito del banquillo de Alianza Lima, la directiva blanquiazul se enfrenta a la urgente tarea de encontrar al estratega ideal para la temporada 2026. Ante este panorama, el análisis profundo generado por Gemini, la inteligencia artificial de Google, ha delineado que el club debe elegir entre dos perfiles de técnicos bien definidos: el “Gerente de Plantel” enfocado en resultados rápidos y el “Modernizador Ofensivo” centrado en la identidad de juego a largo plazo.

Inteligencia Artificial propone para Alianza Lima

El primer perfil, denominado el “Gerente de Plantel y Experto en Torneos Cortos”, es el que asegura la solidez inmediata. Este estilo busca un técnico pragmático, con un enfoque táctico basado en el orden defensivo y la transición rápida, ideal para la alta exigencia de la Copa Libertadores. Su misión principal es clasificar y gestionar un vestuario con figuras. Para este rol de alta gestión y pragmatismo, la Inteligencia Artificial sugiere un nombre clave: Pablo Repetto, el uruguayo que llevó a Independiente del Valle a la final de la Copa Libertadores 2016 demostrando una gran capacidad para competir internacionalmente con una estructura sólida.

Alianza Lima debe elegir el reemplazo de Néstor Gorosito. (Foto: X).

El segundo perfil es más ambicioso y mira al futuro. El “Modernizador Ofensivo y Desarrollador de Identidad” busca un cambio cultural en el club, instalando un juego de alta intensidad, presión alta y dominio del balón. Este estratega necesita tiempo, pero promete una identidad de juego atractiva y la potenciación del talento joven. Este perfil, aunque más arriesgado a corto plazo, es vital para consolidar un proyecto deportivo duradero y dominante en el torneo local.

¿Qué estilo se le acomodaría a Alianza Lima?

En este segundo modelo, el técnico que mejor encaja por su reciente éxito y estilo es Luis Zubeldía. El argentino, analizado por la IA por su trayectoria, es conocido por su metodología exigente y su enfoque ofensivo, además de venir de ser campeón de la Copa Sudamericana 2023 con LDU Quito. Su capacidad para imprimir disciplina y una intensidad física superior lo convierte en un candidato ideal para un club que necesita elevar sus estándares tácticos.

Otros nombres que se alinean a estos perfiles son Guillermo Barros Schelotto (Gerente) por su manejo de vestuario en Boca Juniors, y Beñat San José (Modernizador) por su mentalidad moderna, basada en el análisis y el fútbol de posesión vertical. La Inteligencia Artificial remarca que la elección final del club no solo definirá un nombre, sino el modelo deportivo que Alianza Lima aspira a implementar para la próxima década.

Los nombres más indicados para Alianza Lima

Finalmente, el análisis concluye que la directiva deberá sopesar si prioriza la necesidad inmediata de ser competitivo en la fase de grupos de la Libertadores, inclinándose por el perfil de resultados inmediatos como el de Repetto, o si opta por un proyecto de identidad y estilo que apueste por la renovación y el dominio, representado por un técnico de la escuela de Zubeldía. La decisión, analizada bajo la lupa de la IA de Gemini, será la clave del éxito blanquiazul en 2026.

