Giro en el fichaje de Abel Hernández a Universitario: Fossati alzó su voz de queja y tomó una decisión

Universitario dio un giro inesperado en el mercado de fichajes luego de que Jorge Fossati tomara una postura firme sobre lo que debe suceder con el posible arribo de Abel Hernández. El estratega uruguayo ha solicitado expresamente que el delantero sea incorporado al plantel crema para la temporada 2026.

De acuerdo con la información de Carve Deportiva, Universitario ya inició conversaciones formales con el Liverpool de Uruguay, institución dueña del pase del atacante Abel Hernández. La directiva crema considera que Hernández es el refuerzo ideal para potenciar el ataque, especialmente tras su destacada temporada.

El pedido de Jorge Fossati no es menor: el entrenador considera que Abel Hernández encaja perfectamente en el sistema ofensivo que desea ver en Universitario. Su capacidad para jugar como referencia, su lectura de juego y su experiencia internacional lo convierten en un fichaje estratégico para competir en la Liga 1 y, especialmente, en la Copa Libertadores.

Mientras tanto, en Uruguay reconocen el interés real de Universitario y no descartan que el pase avance rápidamente. Hernández, consciente del prestigio del club peruano y del proyecto deportivo que se ofrece, también vería con buenos ojos un cambio de aires a un gigante del continente.

Jorge Fossati en el Monumental. (Foto: Universitario)

¿Abel Hernández jugará en Universitario?

Jorge Fossati realizó el pedido exclusivo del delantero Abel Hernández para Universitario. El técnico está convencido que el goleador uruguayo es la pieza clave que le falta al ataque crema.

Universitario espera resolver el fichaje en los próximos días y dentro del club consideran que el pedido de Fossati es determinante para empujar el acuerdo hacia un cierre positivo. De concretarse, Abel Hernández sería uno de los bombazos del mercado peruano, un refuerzo de categoría internacional que podría transformar por completo el ataque crema en 2026.

Fossati quiere a Hernández en Universitario. (Foto: X)

¿Cuánto vale Abel Hernández?

Abel Hernández vale 250 mil euros, según la noticia más reciente de Transfermarkt. No siendo su mejor cotización, hay que mencionar que su valor más alto fue cuando costó 8 millones de euros en el 2017 a los 26 años.

¿Hasta cuándo Abel Hernández tiene contrato con Liverpool de Uruguay?

Abel Hernández tiene contrato con Liverpool de Uruguay hasta diciembre del 2025, según la última información de Transfermarkt.

