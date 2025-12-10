El futuro de Hernán Barcos, tras su inesperada partida de Alianza Lima, parece definido. El experimentado delantero argentino está a punto de concretar su fichaje con el FC Cajamarca, un equipo que acaba de ascender a la Primera División del fútbol peruano. Fuentes cercanas al “Pirata” y a la directiva del club recién ascendido confirmaron que las negociaciones están muy avanzadas, casi cerradas, para un contrato de una temporada. Barcos se perfilaría así como la figura central y el fichaje estelar del proyecto cajamarquino.

Hernán Barcos está muy cerca de FC Cajamarca

El periodista deportivo Marcello Merizalde de Movistar Deportes fue uno de los primeros en informar sobre el progreso en las conversaciones, señalando que el acuerdo de un año es inminente. Esta noticia ha generado gran entusiasmo, pues la llegada de un atacante con la trayectoria y el presente de Barcos es vista como una declaración de intenciones fuerte por parte del FC Cajamarca en su debut en la Liga 1. Se espera que el jugador regrese a Lima en las próximas horas para finalizar los detalles contractuales.

Hernán Barcos puede jugar en FC Cajamarca. (Foto: X).

Un factor crucial en la decisión del “Pirata” a favor del club cajamarquino fue la solidez de su propuesta. Aunque el delantero también fue pretendido por equipos tradicionales como Sport Boys, la oferta del cuadro rojiblanco se impuso en múltiples aspectos. El especialista Gustavo Peralta, enfocado en el mercado de pases, corroboró que Barcos ya había descartado al Sport Boys, concentrando sus esfuerzos en el nuevo desafío de la Liga 1.

¿Por qué escogió finalmente FC Cajamarca?

La principal razón para que la balanza se inclinara hacia el FC Cajamarca fue el paquete integral ofrecido al atacante de 41 años. Si bien el rol de ser la insignia de un club con aspiraciones de consolidarse en la máxima categoría resultaba tentador, Peralta subrayó que el factor decisivo fue la propuesta económica, considerablemente más atractiva para el argentino. Este incentivo financiero, sumado al protagonismo que tendrá en la estructura del equipo, fue determinante.

Para el FC Cajamarca, asegurar la contratación de un referente de la talla de Hernán Barcos constituye un movimiento estratégico de gran magnitud. El club, que debutará en la Liga 1 en la temporada 2026, requiere de jugadores con probada experiencia y liderazgo para enfrentar las exigencias de la Primera División y evitar el descenso. El “Pirata”, bicampeón y goleador con Alianza Lima, aportará no solo su capacidad goleadora, sino también un liderazgo esencial dentro y fuera de la cancha.

Hernán Barcos rompe el mercado de Liga 1

De confirmarse oficialmente en breve, el fichaje de Hernán Barcos por el FC Cajamarca se posicionará como uno de los movimientos más importantes y resonantes del mercado de pases peruano. El delantero, conocido por su profesionalismo, se prepara para emprender una nueva y desafiante etapa en el fútbol peruano, con el objetivo de dejar su marca goleadora en la historia del club de Cajamarca.

