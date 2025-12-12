Jairo Vélez fue presentado de manera oficial como nuevo jugador de Alianza Lima. A través de una publicación que contó con un póster sencillo y un mensaje escueto, el exfutbolista de Universitario ya viste los colores blanquiazules. A partir de esto, los hinchas íntimos aprovecharon la ocasión para apuntar contra su clásico rival.

Alianza Lima fue más rápido que Universitario en la novela por Jairo Vélez. Es que el conjunto crema tenía un acuerdo con la Universidad César Vallejo para el pago de su compra, pero no pudo hacer lo propio con el contrato del jugador. Finalmente, aparecieron los ‘Blanquiazules’ para quedarse con su ficha.

El jugador ecuatoriano-peruano venía siendo un objetivo de los Íntimos desde el mercado de fichajes de principios de 2025. Fue ahí cuando la ‘U’ se quedó con el jugador para que dispute toda la temporada. Sin embargo, ahora todo cambió y Vélez defenderá la camiseta del conjunto victoriano.

Hinchas de Alianza Lima se burlan de Universitario por la llegada de Jairo Vélez

La publicación realizada por Alianza Lima presentando a Jairo Vélez como su nuevo jugador fue lo único que hizo la institución por este suceso. Resulta raro que no hayan hecho un video y algún detalle más como suele pasar en la mayoría de las presentaciones de los refuerzos.

Para el caso, como el club sólo presentó a través de esa publicación en X (Twitter), hubo muchos comentarios de parte de los hinchas, contentos por la llegada de uno de los nombres de mayor crecimiento que tuvo Universitario en el 2025. Precisamente, por esto último, también hubo burlas.

Es que para los hinchas Alianza Lima no es un refuerzo más, sino que se trata de un jugador que debe representar su profesionalismo de la forma más seria posible. Mientras tanto, los comentarios de los aficionados han tenido entre advertencias y burlas para con Universitario.

“Bienvenido al equipo Más Grande del Perú“, es uno de los mensajes que muchos mandan siempre, pero que sirve para chicanear a Universitario. “Por fin sabrá lo que es jugar en un equipo grande, el deseo de todos, ahora a luchar“, puso otro hincha.

Otros comentarios de los hinchas blanquiazules, a manera de burla y chicaneando a Universitario apuntaron al tema arbitrajes y a los rumores sobre los beneficios que tendrían los ‘Cremas’ en ese aspecto. “Aquí el nivel de exigencia es máximo y los árbitros no te van a ayudar“, tiró un fanático. Y otro tiró: “No vayas a meter taba que aquí si te van a cobrar de todo“.

El 2025 de Jairo Vélez con Universitario

Jairo Vélez arribó a comienzos de este 2025 a Universitario de Deportes en calidad de cedido por toda la temporada. No obstante, la ‘U’ tenía prioridad para pagar la cláusula de salida de la Universidad César Vallejo, dueña de su ficha.

Su paso por la ‘U’ fue de menor a mayor. Comenzó siendo una opción de recambio para el mediocampo y se fue transformando en un titular en el ataque junto a Álex Valera, ganándole en reiteradas ocasiones la posición a Edison Flores.

Al final, el cuadro ‘crema’ buscó pagar la cláusula de Vélez a la Vallejo. Sin embargo, no llegó a un acuerdo en el nuevo contrato del futbolista. Fue en ese momento que apareció Alianza Lima para satisfacer las pretensiones económicas del jugador.

