La posible partida de Rodrigo Ureña de Universitario de Deportes a Millonarios F.C. de Colombia se ha convertido en el foco de atención del mercado de pases, generando preocupación en el actual tricampeón peruano. La continuidad del volante chileno, pieza clave del mediocampo ‘crema’, está condicionada únicamente al pago de su cláusula de rescisión, manteniendo su contrato vigente hasta fines de 2026.

¿Cuánto pagará Millonarios por Rodrigo Ureña?

El factor crucial en esta negociación es el monto estipulado en el contrato de Ureña. Según reportes de periodistas tanto peruanos como colombianos, la cifra que Millonarios, o cualquier otro club interesado, debe desembolsar asciende a $600.000 dólares estadounidenses. Este valor es considerado por algunos como “accesible” o una “ganga” dada la calidad del jugador en el contexto del fútbol sudamericano, y es la cantidad exigida por la directiva de Ate para liberar a su referente defensivo.

Rodrigo Ureña premiado en Universitario. (Foto: X).

La directiva de Universitario de Deportes mantiene una posición firme: la única vía para la salida de Ureña es el pago total de la cláusula. El club ‘merengue’ descarta cualquier posibilidad de préstamo o la aceptación de ofertas inferiores, buscando capitalizar económicamente la transferencia. Esta rigidez se sustenta en la renovación del jugador hasta 2026, lo que garantiza al club una compensación económica si Ureña decide cambiar de equipo.

Universitario podría perder pronto a Rodrigo Ureña

Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, es el principal impulsor de la operación desde Bogotá. Michaloutsos, quien facilitó la llegada de Ureña a Perú, busca su regreso al fútbol colombiano, donde el chileno ya tuvo un paso exitoso por América de Cali y Deportes Tolima. La seriedad del interés de Millonarios se evidencia con la reciente liberación de un cupo de extranjero.

Para Millonarios, los $600.000 USD representan aproximadamente $2.300 millones de pesos colombianos. Si bien es una suma considerable, el club ‘embajador’ la ve como una inversión estratégica para reforzar su mediocampo con un jugador de trayectoria internacional y experiencia en la Liga Colombiana. No obstante, el periodista Guillermo Arango ha señalado que este monto “por ahora no facilitaría la operación”, sugiriendo dudas sobre la capacidad financiera del equipo bogotano.

¿Qué hará Universitario por Rodrigo Ureña?

El destino de Ureña se resolverá en los próximos días. Si Millonarios concreta el pago de los $600.000 USD, el ‘Pitbull’ chileno dejará Universitario, aportando un ingreso económico significativo al club peruano. En caso contrario, Ureña deberá cumplir su contrato hasta 2026, asegurando a la ‘U’ la permanencia de uno de los mediocampistas más destacados del fútbol peruano.

