A qué hora, dónde ver y alineaciones de Junior vs. Tolima por la final de ida de la Liga BetPlay

Junior y Deportes Tolima se verán las caras por la gran final de ida de la Liga BetPlay. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla será testigo de un partido que en la previa promete diversas emociones, sobre todo cuando cada uno de los equipos ganó su respectiva zona en los más recientes cuadrangulares y ahora veremos los detalles respecto a este gran encuentro.
Fuente: Club Deportes Tolima.
En cuanto a cómo llegan los equipos al partido, Junior sumó 11 puntos en el Grupo A de la Liga BetPlay luego de caer 2-1 ante Medellín, vencer 2-1 a América de Cali, derrotar 2-1 a Atlético Nacional, igualar 1-1 frente al mismo rival, empatar 1-1 ante América de Cali y derrotar 1-0 a Medellín. De esta manera, los ‘Tiburones’ consiguieron su boleto para la final del campeonato.
|A
|Equipo
|PJ
|GF:GC
|+/-
|PTS
|G
|E
|P
|1
|Junior
|6
|8:6
|2
|11
|3
|2
|1
|2
|América de Cali
|6
|8:8
|0
|8
|2
|2
|2
|3
|Atlético Nacional
|6
|7:7
|0
|8
|2
|2
|2
|4
|Independiente Medellín
|6
|5:7
|-2
|5
|1
|2
|3
Por otro lado, Deportes Tolima se llevó el Grupo B de la Liga BetPlay sumando un total de 14 puntos. Los resultados obtenidos fueron: victoria 1-0 ante Fortaleza, empate 0-0 frente a Bucaramanga, triunfo 1-0 contra Santa Fe, victoria en condición de visita ante el mismo rival, igualdad 0-0 frente a Bucaramanga y triunfo por 0-1 ante Fortaleza de visita. Es así que terminaron invictos en su zona.
|B
|Equipo
|PJ
|GF:GC
|+/-
|PTS
|G
|E
|P
|1
|Tolima
|6
|5:1
|4
|14
|4
|2
|0
|2
|Bucaramanga
|6
|4:2
|2
|9
|2
|3
|1
|3
|Santa Fe
|6
|6:5
|1
|7
|2
|1
|3
|4
|Fortaleza
|6
|3:10
|-7
|3
|1
|0
|5
¿A qué hora juegan Junior vs. Tolima por la final de ida de la Liga BetPlay?
- 20:00 | Perú, Colombia y Ecuador
- 21:00 | Bolivia y Venezuela
- 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
- 02:00 | España (sábado 13-12)
¿Dónde ver Junior vs. Tolima por la final de ida de la Liga BetPlay?
- Win Sports+
- Win Play
- RCN
Posibles alineaciones de Junior vs. Tolima por la final de ida de la Liga BetPlay
Junior | Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Lucas Monzón, Jermein Peña, Yeison Suárez; Didier Moreno, Guillermo Celis, José Enamorado, Yimmi Chará, Bryan Castrillón y Guillermo Paiva. DT: Alfredo Arias.
Deportes Tolima | Neto Volpi; Yhorman Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Junior Hernández; Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira, Jersson González, Kevin Pérez, Mauricio González y Adrián Parra. DT Lucas González.
DATOS CLAVES
- La final de ida de la Liga BetPlay se jugará entre Junior y Deportes Tolima en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
- Junior se clasificó a la final tras liderar el Grupo A con 11 puntos y Deportes Tolima lo hizo en el Grupo B de forma invicta con 14 puntos.
- El partido de ida de la final se jugará a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.