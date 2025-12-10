Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

VER EN VIVO y EN DIRECTO Sporting Cristal vs. Cusco FC: Hoy gratis vía L1 MAX por Play Offs de Liga 1

Hoy Sporting Cristal vs. Cusco juegan por la ida de los Play Offs de la Liga 1 y el premio de ser Perú 2 en la Copa Libertadores.

¡FUERTE BAJA EN CUSCO!

Facundo Callejos recién llegaría para el partido de vuelta de Cusco vs. Cristal.

Imagen
Publicidad

¡EL ONCE DE CRISTAL!

Sin Vizeu y con Cazonatti, así saldrá el once de Sporting Cristal: Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Pasquini; Cazonatti, Távara, Wisdom; Castro, González y Ávila.

Imagen

¡LA PALABRA DE RONDELLI!

El técnico de Cusco habló fuerte sobre el duelo ante Cristal.

Tweet placeholder

¿VIZEU INGRESA EN EL PARTIDO?

Tal parece que la última información es que Felipe Vizeu sí tendrá minutos en el Cristal vs. Cusco.

Tweet placeholder

¡LOS EXTERIORES DEL NACIONAL!

Así se vive la previa del Cristal vs. Cusco desde los exteriores del estadio Nacional.

Tweet placeholder
Publicidad

¡A DOS HORAS DEL ENCUENTRO!

Cristal vs. Cusco juegan desde las 8:00 PM de hoy, miércoles 10 de diciembre, en el estadio Nacional.

Tweet placeholder

¡EL IDA Y LA VUELTA!

El partido de vuelta será el domingo 14 de diciembre desde las 6:00 PM en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Imagen

¡AUTUORI VS. RONDELLI!

En el programa L1 MAX compararon a los técnicos Autuori vs. Rondelli, lo que pasó es tendencia.

Tweet placeholder

¡LA PALABRA DE AMPUERO!

Álvaro Ampuero: "Tenemos que afrontarlo como una final. Vimos los partidos entre Cristal y Alianza, y fueron muy duros, muy parejos".

Tweet placeholder

¡TÁVARA EL HÉROE DE CRISTAL!

Martín Távara será titular en el partido entre Sporting Cristal vs. Cusco, el cual inicia desde las 8:00 PM en el estadio Nacional.

Imagen
Publicidad

¡TODAS LAS TRIBUNAS HABILITADAS!

Sporting Cristal anunció partido a estadio lleno en el Nacional ante Cusco.

Imagen

¡LAS BAJAS DE LOS PLANTELES!

Sporting Cristal tendrá varias bajas para enfrentar a Cusco FC con el defensor Luis Abram a la cabeza. Además Christofer Gonzalez, Yoshimar Yotún y Felipe Vizeu.

Imagen

¡BUENAS TARDES AMIGOS DE BOLAVIP!

En instantes empezamos con el Minuto a Minuto del partido entre Sporting Cristal vs. Cusco desde el estadio Nacional.

Por Aldo Cadillo

Sigue a Bolavip en Google!
Sporting Cristal vs. Cusco FC.
© Producción Bolavip.Sporting Cristal vs. Cusco FC.

Sporting Cristal vs. Cusco FC se miden en vivo y en directo vía L1 MAX por la ida de los Play Offs de la Liga 1. El partido se jugará desde las 8:00 PM de este miércoles 10 de diciembre y se podrá seguir gratis y online por el minuto a minuto de Bolavip Perú.

VER HOY Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO vía L1 MAX: Sigue desde tu celular el partido de ida por ser Perú 2 de la Liga 1 y ganar el derecho de jugar la Copa Libertadores 2026 desde la fase de grupos.

Sporting Cristal toma decisión sobre Martín Távara tras ser vinculado con Universitario

ver también

Sporting Cristal toma decisión sobre Martín Távara tras ser vinculado con Universitario

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Boys descartó a Britos y confirmó a su nuevo arquero
Liga 1

Boys descartó a Britos y confirmó a su nuevo arquero

Sporting Cristal toma decisión sobre Martín Távara tras ser vinculado con Universitario
Sporting Cristal

Sporting Cristal toma decisión sobre Martín Távara tras ser vinculado con Universitario

El futbolista que pidió Jorge Fossati y ahora Universitario lo gestiona como refuerzo
Universitario

El futbolista que pidió Jorge Fossati y ahora Universitario lo gestiona como refuerzo

El oscuro secreto de FC Cajamarca que podría arruinar la llegada de Hernán Barcos
Liga 1

El oscuro secreto de FC Cajamarca que podría arruinar la llegada de Hernán Barcos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo