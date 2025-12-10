VER EN VIVO y EN DIRECTO Sporting Cristal vs. Cusco FC: Hoy gratis vía L1 MAX por Play Offs de Liga 1

En instantes empezamos con el Minuto a Minuto del partido entre Sporting Cristal vs. Cusco desde el estadio Nacional.

Sporting Cristal tendrá varias bajas para enfrentar a Cusco FC con el defensor Luis Abram a la cabeza. Además Christofer Gonzalez, Yoshimar Yotún y Felipe Vizeu.

Martín Távara será titular en el partido entre Sporting Cristal vs. Cusco, el cual inicia desde las 8:00 PM en el estadio Nacional.

Álvaro Ampuero: "Tenemos que afrontarlo como una final. Vimos los partidos entre Cristal y Alianza, y fueron muy duros, muy parejos".

En el programa L1 MAX compararon a los técnicos Autuori vs. Rondelli, lo que pasó es tendencia.

El partido de vuelta será el domingo 14 de diciembre desde las 6:00 PM en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Tal parece que la última información es que Felipe Vizeu sí tendrá minutos en el Cristal vs. Cusco.

Sporting Cristal vs. Cusco FC se miden en vivo y en directo vía L1 MAX por la ida de los Play Offs de la Liga 1. El partido se jugará desde las 8:00 PM de este miércoles 10 de diciembre y se podrá seguir gratis y online por el minuto a minuto de Bolavip Perú.

VER HOY Sporting Cristal vs. Cusco FC EN VIVO vía L1 MAX: Sigue desde tu celular el partido de ida por ser Perú 2 de la Liga 1 y ganar el derecho de jugar la Copa Libertadores 2026 desde la fase de grupos.