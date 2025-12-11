Se acabó la incertidumbre después de tantos días. Jorge Fossati ha dejado formalmente de ser el director técnico de Universitario de Deportes. El club hizo oficial la noticia después de aplazarlo tanto, confirmando lo que era un secreto a voces: a pesar de tener contrato vigente, no se pudo llegar a un acuerdo para su continuidad en la temporada 2026. Esta ruptura pone fin al exitoso ciclo del estratega uruguayo, justo después de haber guiado al equipo a la obtención del histórico Tricampeonato.

Publicidad

Publicidad

Se confirma la salida de Jorge Fossati

Varios periodistas como Gustavo Peralta y otras fuentes aseguraron que se llegó a un acuerdo para la salida de Jorge Fossati. El uruguayo buscó un nuevo contrato con mejores condiciones, pero desde Universitario de Deportes se pusieron firmes en mantener el contrato actual. La situación no prosperó y terminó con este abrupto adiós.

Finalmente, este jueves 11 de diciembre, se conoció el comunicado oficial de Universitario de Deportes en donde anunciaron la salida de Jorge Fossati como director técnico. “El Club Universitario de Deportes informa a la opinión pública y a la hinchada crema que, luego de un proceso de negociación entre la Administración y el profesor Jorge Fossati, se dio por concluido el vínculo contractual como Director Técnico del plantel profesional“, dijo la institución.

Publicidad

Publicidad

Comunicado oficial de Universitario sobre la salida de Fossati (Oficial).

Durante toda la jornada de jueves, se adelantó la decisión final que tomaron el administrador Franco Velazco y el director deportivo Álvaro Barco. Las negociaciones con Fossati llegaron a un punto de ebullición en las últimas horas debido a la postura del entrenador uruguayo, quien siempre pretendió un mayor voto de confianza luego de lograr el tricampeonato nacional.

ver también Entorno de Jorge Fossati ataca a Universitario: “¿Quizás ya tienen otro comando técnico?”

La realidad es que desde Universitario buscaron sostener lo acordado cuando Fossati volvió al club tras la salida de Fabián Bustos. El ‘Nonno’ ya había tenido un adiós abrupto en el ciclo anterior cuando decidió irse a la Selección Peruana. Ahora, las diferentes posturas deportivas y económicas terminan por cerrar este segundo ciclo.

Publicidad

Publicidad

Con la postura inflexible de la directiva de la ‘U’, Fossati quedó en una mala posición y decidió prescindir de sus servicios en el club. En las últimas horas, hubo conversaciones para llegar a un entendimiento en la resolución del contrato. Finalmente, tal como comentaron las mencionadas fuentes, hay acuerdo definitivo para el finiquito.

El acuerdo incluye que tanto Universitario como Jorge Fossati no tendrán que pagar ningún tipo de cláusula de salida o rescisión. Simplemente, fue un “acuerdo amistoso”, según palabras del propio Peralta. Por lo tanto, es un adiós en el que, si bien lo económico fue clave para que no haya acuerdo para el nuevo contrato, buscaron cerrar toda negociación de la manera más respetuosa para no desgastar aún más el vínculo entre las partes.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Con la salida ya formalizada, la urgencia de encontrar un nuevo director técnico es máxima. De todas maneras, algunas informaciones apuntan a que Álvaro Barco ya tendría el elegido para reemplazar a Fossati. Algunos nombres que suelen aparecer por lógica son los de Ricardo Gareca y hasta el propio Fabián Bustos. Sin embargo, estos ya habrían sido descartados y ahora la gran incógnita pasa por ver qué rumbo tomará la ‘U’ para 2026.

Universitario corta con Jorge Fossati

El ciclo de Jorge Fossati en Universitario, aunque glorioso en lo deportivo, cierra con una nota amarga debido a las discrepancias contractuales. Este quiebre contractual y la formalización de su partida, sustentada en el comunicado oficial, marca el inicio de una nueva etapa de incertidumbre en Ate. El club buscará ahora que su proyecto deportivo no se vea afectado por esta polémica salida y pueda mantener el ritmo de éxito en 2026.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE