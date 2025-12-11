Es tendencia:
Latina EN VIVO y GRATIS Alianza Lima vóley vs. Scandicci por el Mundial de Clubes 2025: punto a punto

El cuadro 'íntimo' buscará su pase a la siguiente etapa del certamen frente al elenco italiano. Conoce todos los detalles del vibrante duelo.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima se enfrentará a Scandicci en el Mundial de Clubes de Vóley 2025.
© Alianza Lima VóleyAlianza Lima se enfrentará a Scandicci en el Mundial de Clubes de Vóley 2025.

Una oportunidad histórica se acerca. Alianza Lima enfrentará a Scandicci en la tercera jornada del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025. El duelo se disputará hoy, jueves 11 de diciembre, en las instalaciones del Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en Sao Paulo, Brasil.

El cuadro ‘íntimo’ venció 3-1 a Zhetysu, consiguiendo así la primera victoria de un equipo peruano en la historia del importante certamen. Con este resultado, las ‘blanquiazules’ se ubican en la tercera posición del Grupo A, a tres puntos de su próximo rival, que marcha como líder.

Por esa razón, las dirigidas por Facundo Morando están obligadas a obtener una victoria y esperar a que Osasco caiga frente a Zhetysu. Solo así podrían quedarse con el segundo lugar del grupo y avanzar a las semifinales.

Aun así, el desafío será complicado. Scandicci figura entre los principales candidatos al título y cuenta con Ekaterina Antropova, considerada la mejor opuesta del mundo.

Publicidad

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Scandicci?

La cobertura del decisivo encuentro entre Alianza Lima y Scandicci, correspondiente a la fecha 3 del Mundial de Clubes de Vóley, se podrá ver a través de las pantallas de Latina Televisión (canal 2 y 702 en HD). Asimismo, el contenido también estará en la página web de dicho canal.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Scandicci?

El encuentro entre Alianza Lima y Scandicci, correspondiente al Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025, se llevará a cabo en los siguientes horarios:

  • México: 14:00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 15:00 horas
  • Venezuela y Bolivia: 16:00 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 17:00 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Alianza Lima y Scandicci!

Alianza Lima buscará su pase a la siguiente instancia del certamen ante Scandicci de Italia, equipo favorito a llevarse el título. ¡Partido de infarto!

