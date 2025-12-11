Latina EN VIVO y GRATIS Alianza Lima vóley vs. Scandicci por el Mundial de Clubes 2025: punto a punto

Una oportunidad histórica se acerca. Alianza Lima enfrentará a Scandicci en la tercera jornada del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025. El duelo se disputará hoy, jueves 11 de diciembre, en las instalaciones del Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, ubicado en Sao Paulo, Brasil.

El cuadro ‘íntimo’ venció 3-1 a Zhetysu, consiguiendo así la primera victoria de un equipo peruano en la historia del importante certamen. Con este resultado, las ‘blanquiazules’ se ubican en la tercera posición del Grupo A, a tres puntos de su próximo rival, que marcha como líder.

Por esa razón, las dirigidas por Facundo Morando están obligadas a obtener una victoria y esperar a que Osasco caiga frente a Zhetysu. Solo así podrían quedarse con el segundo lugar del grupo y avanzar a las semifinales.

Aun así, el desafío será complicado. Scandicci figura entre los principales candidatos al título y cuenta con Ekaterina Antropova, considerada la mejor opuesta del mundo.