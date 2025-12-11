Volvió a jugar tras una lesión y Felipe Chávez es el primer convocado a la Selección Peruana

La Selección Peruana se alista para terminar el año 2025 con un último partido amistoso que será frente a Bolivia en la ciudad de Chincha. Sin todavía conocer de manera oficial la lista de convocados para este encuentro, el nombre de Felipe Chávez genera tendencia en estos momentos en el medio local al estar viajando al país para presuntamente sumarse a los trabajos en Videna.

A través de una publicación en redes sociales por parte de su hermano, se pudo revelar que ambos estaban hace algunas horas en camino a Lima, así que podríamos decir que ahora mismo ya están en el país. Fabián Chávez, quien a la vez es su representante, quizá sin querer queriendo dio detalles del regreso del volante a una convocatoria de la Selección Peruana.

Fuente: @renato_sun

Recordemos que Felipe Chávez pudo tener su debut vistiendo la camiseta de la Selección Peruana en el partido frente a Chile en la ciudad de Santiago en el pasado mes de octubre. Luego, no pudo ser parte de los amistosos en Europa del mes de noviembre por una lesión que incluso lo tuvo alejado de las canchas hasta hace poco en donde volvió a competir con Bayern Múnich.

Fuente: @crischasqui

Los detalles del amistoso entre Perú vs. Bolivia

Ahora que se empezarán a conocer a los demás convocados de la Selección Peruana de cara al amistoso internacional frente a Bolivia, es importante recordar que el partido no se jugará en la capital peruana, sino que está programado para que sea en la ciudad de Chincha el próximo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo que cuenta con una capacidad aproximada de 14,000 espectadores.

Fuente: FPF

Lo llamativo de este partido es que, en el caso de Perú, no necesariamente contará con todos sus jugadores habituales en este nuevo proceso de recambio generacional ya que la Federación Peruana de Fútbol no será quien organice el evento, sino que los derechos fueron otorgados a la Agremiación de Futbolistas (SAFAP). De esta manera, se espera un listado distinto al que se conoce.

Eso sí, es muy probable que jugadores de la Liga 1 sean los citados para el partido frente a Bolivia. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que SAFAP será quien tome la decisión de gestionar al comando técnico que estará a cargo del amistoso, así que por el momento el nombre de Manuel Barreto no pinta para ser el escogido y se espera una confirmación pronta al respecto.

