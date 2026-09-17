Así luce la nueva camiseta de Sporting Cristal: precios y dónde comprarla

Sporting Cristal presentó su nueva indumentaria, que revive un diseño clásico de los años 70. Conoce todos los detalles.

Sporting Cristal dio a conocer de manera oficial su nueva camiseta especial. La marca Puma lanzó un diseño exclusivo del cuadro celeste en homenaje a los años 70, una de las épocas más importantes de la historia del club. A continuación, más detalles de este lanzamiento.

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La nueva indumentaria de Sporting Cristal tiene una clara estética de aquellos años, cuando el equipo logró una nueva estrella y juntó a varias figuras que terminaron siendo determinantes en la historia de la institución.

“Quisimos recuperar la esencia de la camiseta de 1970 y traerla nuevamente al

presente, respetando los elementos que la hicieron especial e incorporando los

materiales y la tecnología de una prenda actual“, aseguraron desde la marca internacional que viste al cuadro del Rímac.

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Los detalles de la nueva camiseta de Sporting Cristal

Tal como se puede ver en su diseño, esta nueva indumentaria del conjunto celeste recupera algunas características de los años ’70 como la manga larga, el escudo histórico y el tono de azul de aquella época. Esta edición limitada, a pesar de recordar una etapa de hace más de 50 años cuenta con tecnología de avanzada.

Así luce la nueva camiseta de Sporting Cristal (Gentileza Puma).

Así como la nueva camiseta respeta el color y el diseño de sus mejores años, también se destaca todo su innovación: desde su poliéster reciclado hasta detalles que favorecen la ventilación. A su vez, cuenta con tecnología exclusiva de la marca Puma, diseñada para gestionar la humedad y darle más comodidad al portador durante la actividad física.

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Precios y dónde comprar la nueva camiseta de Sporting Cristal

Esta camiseta de Sporting Cristal, de edición limitada, tiene un precio de S/ 349 y está disponible en todos sus talles. Cabe aclarar que este lanzamiento solo ofrece una única versión para adultos. Se puede comprar en la web y en las tiendas Puma.

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