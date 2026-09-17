El motivo por el que Yoshimar Yotún y Miguel Araujo complican a Sporting Cristal tras ser convocados por Perú

Sporting Cristal tiene dos convocados a la Selección Peruana y desde ahora mismo Roberto Mosquera deberá solucionar un enorme inconveniente. A continuación, conoce los detalles de la situación.

Ahora que se conoció la lista de convocados de la Selección Peruana para los próximos amistosos frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, uno de los equipos que en cierta manera empezó a complicarse desde ahora mismo es Sporting Cristal. Así es, los llamados de Yoshimar Yotún y Miguel Araujo dejarán a los celestes sin dos referentes muy importantes en un encuentro clave.

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Resulta que Sporting Cristal se alista para enfrentar a Atlético Grau por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, pero la próxima semana deberán afrontar la llave frente a ADT por el encuentro de ida de las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026. Este duelo está programado para disputarse entre 23 y 24 de septiembre, así que los referentes mencionados no estarán presentes.

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✅️ Miguel Araujo y Yoshimar Yotún son los convocados de Sporting Cristal para los amistosos de la selección peruana de la próxima semana



❌️ No estarán para las semifinales de la Copa Caliente contra ADT. pic.twitter.com/29sXFQAoEg — @BarrioSCervecero (@BSCervecero) September 17, 2026

Teniendo en cuenta que los partidos de la Selección Peruana serán entre el sábado 26 de septiembre y el martes 6 de octubre, es poco probable que Yoshimar Yotún y Miguel Araujo tampoco puedan estar disponibles para la vuelta contra ADT. Si bien Roberto Mosquera ha tratado de alternar algunos jugadores durante este torneo alterno, está clarísimo que ahora disputarán una instancia decisiva que Sporting Cristal querrá ganar a como de lugar.

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Sporting Cristal necesita recuperar terreno en este tramo de la temporada 2026

Al margen de las ausencias de Yoshimar Yotún y Miguel Araujo para las semifinales de la Copa Caliente de la Liga 2026, Sporting Cristal tiene que empezar a recuperar terreno en esta etapa de la temporada. Si bien la intención es llevarse este campeonato ahora que están más cerca que nunca, el verdadero objetivo de los rimenses es el título nacional de la Liga 1 luego de años sin ganar.

Recientemente vencieron 2-1 a CD Moquegua en condición de visita y no conseguían tres puntos fuera de casa desde el pasado mes de febrero. Es así que los liderados técnicamente por Roberto Mosquera buscarán el triunfo ante Atlético Grau el sábado 19 de septiembre en el Estadio Alberto Gallardo y el triunfo es imperativo. Veremos qué nivel muestran y si logran convencer a una hinchada muy exigente que durante el último tiempo cuestiona en demasía.

Fuente: Sporting Cristal.

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