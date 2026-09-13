El error que más le señalan a Roberto Mosquera pese al triunfo de visita ante CD Moquegua

Sporting Cristal logró una gran victoria de visita el día de hoy, aunque los hinchas cuestionan algunas decisiones de Roberto Mosquera y lo evidencian con diversos comentarios en redes sociales.

Luego de muchos meses, desde febrero para ser más exactos, Sporting Cristal logró un triunfo en condición de visita durante esta temporada 2026. Siendo uno de los aspectos que más incertidumbre y molestia generaba en los hinchas, los celestes ganaron 2-1 ante CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre. Dicho esto, no todo es felicidad para Roberto Mosquera ya que fue muy criticado.

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Al término del encuentro de esta mañana disputado en la calurosa ciudad de Moguegua y que tuvo diversas emociones a lo largo del trámite, el nombre de Roberto Mosquera fue tendencia entre los aficionados de Sporting Cristal por la manera en cómo replanteó el juego. Se le acusa al entrenador de no acertar en los cambios ni en la lectura de juego, a tal punto de haber visto cerca el empate.

“Qué el triunfo de hoy no tape la burrada de Mosquera de sacar al mejor jugador del partido, Alvarez Wallace, que estaba manejando el ritmo del equipo”, “Un técnico limitado, debe irse a fin de año, sus replanteos son peor que sus alineaciones” y “Terrible lo de Mosquera“; fueron algunos de los comentarios de los aficionados en contra del entrenador de Sporting Cristal.

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Fuente: ‘X’.

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Las sensaciones de Sporting Cristal luego de vencer de visita a CD Moquegua

Tras derrotar 2-1 a CD Moquegua en el Estadio 25 de Noviembre, fue Miguel Araujo quien tomó la palabra ante la prensa para evaluar el rendimiento de Sporting Cristal y lo que significa para el grupo un triunfo como el que se dio. Tal y como últimamente viene siendo, el zaguero central fue muy analítico en sus apreciaciones y aseguró que por fin se quitaron un buen peso de encima.

“Contentísimo porque veníamos partido a partido y nos costaba de visita. Creo que era la deuda pendiente que hoy cumplimos y un paso importante para mantenernos ahí y acortar la distancia del puntero. Creo que es clave estar enfocados los once y felicitar también a los compañeros que entraron porque entran en el mismo enfoque, en el mismo análisis que tenemos en el primer tiempo. Esa deuda estaba ahí, la teníamos cargando esa mochilita, pero hoy se dio, hoy se dio“; declaró Miguel Araujo para las cámaras de L1 MAX.

🎙️Araujo: “ Veníamos partido a partido. Nos costaba de visita, hoy cumplimos. Un paso importante para acortar la distancia con el puntero.”#CDMoquegua 1-2 #SportingCristal



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