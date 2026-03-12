La reacción de los hinchas de Sporting Cristal ante los rumores de salida de Paulo Autuori: “Me tiene podrido”

Cualquiera pensaría que luego de la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 el ambiente en Sporting Cristal es de pura felicidad, pero no es así. Resulta que durante las últimas horas se han conocido distintos rumores respecto a una presunta renuncia por parte de Paulo Autuori tras algunas discusiones con la directiva, aunque todo parece que no se habría dado.

Así como se habló bastante de que Paulo Autuori había tomado la decisión de dar un pase al costado, luego se pudo conocer que no ocurrió nada de ello y que se mantiene como entrenador de Sporting Cristal. Eso sí, distintas fuentes locales aseguran que existe malestar por parte del brasileño sobre el manejo del fútbol peruano y a raíz de ello es que los hinchas celestes tiene una mirada marcada.

“Me tiene podrido este viejo y su futbol peruano”, “¿Lo contrataron para revolucionar el futbol peruano o para dirigir a Cristal? Si quiere revolucionar el futbol peruano que se vaya a trabajar con Lozano y Ferrari” y “Que se vaya nomás, él no va cambiar el fútbol peruano“; son algunos de los comentarios más resonantes que se pueden apreciar en ‘X’ respecto al presente de Paulo Autuori.

Frente a este escenario, podemos deducir que los hinchas de Sporting Cristal ya no sientan tanta confianza en el trabajo de Paulo Autuori como quizá sí sucedía durante el tramo final de la temporada anterior. Ahora la situación cambió y en parte se debe a la negativa del entrenador en la opción de refuerzos cuando claramente el equipo carece de poder ofensivo, sobre todo si nos enfocamos en el nivel mostrado en lo que ha sido la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

La verdadera situación de Paulo Autuori como entrenador de Sporting Cristal

Si bien se pudo confirmar que no existió una renuncia de por medio, lo que sí se conoció es que luego de eliminar a Carabobo FC por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 se dieron algunos movimientos con el área deportiva de Sporting Cristal. El tema de sumar refuerzos habría sido el tema en la mesa y entendemos cuál seguirá siendo la postura de Paulo Autuori.

“Me cuentan que Paulo Autuori sigue en Sporting Cristal y sí está un poco incómodo, algo que ha mencionado en conferencias de prensa. Lo cierto es que Julio César Uribe dejó abierta la posibilidad de que haya refuerzos. Ahora, Autuori dijo que si le traen a un delantero extranjero, que también traigan a un técnico porque él se iba. No sé cuántos jugadores peruanos libres hay en estos momentos”; reveló el periodista Percy Ramos en ‘Hablemos de MAX‘.

