La selección de Brasil parece tener una buena parte de la convocatoria para el Mundial 2026 confirmada. Según Estadao Esporte en aquel país, Carlo Ancelotti tendría confirmado a 18 futbolistas del total de 26 que integrarán la lista mundialista. Hay algunos nombres que ya caen de maduro, mientras que hay algunas sorpresas.

Por estas horas, en Brasil, hay mucho debate respecto a la figura de Neymar Júnior. Tal parece que, más allá de la polémica por una fallida visita de Ancelotti al partido de Santos ante Mirassol por el Brasileirao, el ’10’ ex PSG y Barcelona podría tener una oportunidad de convocatoria, pero para la fecha FIFA de marzo.

Neymar Júnior está en la prelista de la Selección para marzo (Getty Images).

Mientras tanto, en Brasil, ya se especula con los elegidos por Ancelotti pensando ya en la Copa del Mundo, que se disputará a partir del 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Hay algunos nombres que, se sabe, ya tienen un lugar asegurado como el caso de Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (FC Barcelona) y Alisson Becker (Liverpool FC), entre otros.

Vinícius Júnior durante el Madrid vs. Celta en Balaídos (Getty Images).

¿Qué jugadores de Brasil van al Mundial 2026?

De los 18 nombres que ha mencionado el citado medio hay un arquero, seis defensores, cuatro mediocampistas y siete delanteros. Evidentemente, faltan nombres en el arco, la defensa y el mediocampo en Brasil para la Selección de Brasil. Se espera que Carlo Ancelotti saque conclusiones de los amistosos ante Francia y Croacia en esta próxima fecha FIFA.

Los 18 nombres que irían al Mundial 2026 por Brasil serían los siguientes, según Estadao Esporte:

Alisson (Liverpool)

Éder Militão (Real Madrid)

Danilo (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Wesley (Roma)

Alex Sandro (Flamengo)

Casemiro (Manchester United)

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Estêvão (Chelsea)

Vini Jr (Real Madrid)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Chelsea)

Richarlison (Tottenham)

Los puestos que Ancelotti duda en Brasil

En cuanto a los ocho jugadores que faltarían en la lista de Brasil debe haber dos arqueros. Carlo Ancelotti ha tenido a Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahce), John Víctor (Nottingham Forest) y Hugo Souza (Corinthians) entre sus convocados en el arco. De esos cuatro nombres, seguramente, elija a dos de ellos para el Mundial.

Bento, en Al Nassr, con serias chances de Mundial (Getty Images).

Luego, el lateral derecho es un problema para ‘Carletto’, ya que no le convence ningún nombre. De hecho, se especula que el único jugador en el puesto convocado sea Wesley (Roma) y tenga como resguardo a eventuales centrales que puedan jugar en la posición como Danilo (Flamengo) o Éder Militao (Real Madrid). En tal caso, habrá que ver si convoca a un defensor central y a un lateral derecho o si termina por llamar a dos zagueros más.

Por otra parte, en el mediocampo es en donde se esperan más nombres. En tal caso, se espera por algunos jugadores con llegada al arco y buen juego para que se puedan sumar. Los nombres de Joao Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) y Gerson (Cruzeiro) podrían ser opciones. Por supuesto, también aparece Neymar Júnior (Santos), pero su estado físico es la principal incógnita.

En todo caso, puede aparecer en el ataque un nombre más para que sea parte del plantel mundialista. El buen rendimiento de Endrick (Lyon) hace que aparezca como una opción que gana terreno en la consideración de ‘Carletto’.

Endrick, figura de Lyon (Getty Images).

